«Норбит» расширяет портфолио CPM-решений

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и российский разработчик одноименной платформы Optimacros подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества компания будет внедрять решение Optimacros для автоматизации задач бюджетирования, финансового и интегрированного планирования в сегментах среднего и крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Платформа объединяет CPM- и BI-инструментарий и позволяет бизнесу решать широкий спектр задач в условиях высокой неопределенности. Система может автоматизировать процесс планирования в рамках отдельных бизнес-функций, например, продаж и маркетинга, цепочек поставок и финансов, а также создавать единый инструмент интегрированного планирования от HR до формирования управленческой отчетности. Ключевые преимущества системы – простота и гибкость. Развернуть решение можно как в облаке, так и во внутреннем контуре. Оно легко интегрируется в существующую инфраструктуру компании: ERP-, CRM-системы, системы транзакционного учета и т. д.

Optimacros – это полноценное self-service решение, предоставляющее возможность создавать модели с любой бизнес-логикой. Оно понятно пользователям, которые еще недавно вели планирование в Excel. При этом платформа поддерживает режим многопользовательской работы, сценарное планирование и обрабатывает большие массивы данных в онлайн-режиме.

«Мы сотрудничаем с “Норбит” с начала этого года и высоко оценили опыт коллег в работе с заказчиками различных масштабов и секторов экономики. В первую очередь хочется отметить экспертизу команды в сфере автоматизации продаж, закупок, управления клиентским опытом и HR. Появление Optimacros в портфеле компании позволит нашим партнерам предложить клиентам инструмент для решения задач планирования в этих областях», – сказал Максим Шилов, директор по развитию и продажам Optimacros.

«Бизнес ищет эффективные digital-инструменты для планирования, поэтому спрос на отечественные CPM-системы растет. Мы серьезно расширили портфолио российских решений в этом направлении. Партнерство с Optimacros позволит предлагать клиентам востребованный продукт, развивать собственную практику и наращивать экспертизу команды. Наши заказчики уже проявляют значительный интерес к решению и рассматривают его внедрение в краткосрочной или среднесрочной перспективе», – отметил Петр Рогинко, директор по развитию бизнеса «Норбит».

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Optimacros – российский разработчик одноименной платформы, которая позволяет решать широкий спектр задач в области управления эффективностью, оптимизационного и консолидационного планирования, прогнозирования, бюджетирования, планирования продаж и операций (S&OP), управления HR и контроля выполнения KPI и др.

«Норбит» (входит в ГК «Ланит») специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.