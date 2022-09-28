Softline Digital заключила партнерское соглашение с компанией Metacommerce

Компания Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявляет о начале сотрудничества с компанией Metacommerce. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Metacommerce — это SaaS-платформа для мониторинга ассортимента и цен, которая собирает и обрабатывает данные о более 500 млн товаров в сутки и дает клиентам актуальную, полную и достоверную информацию о ситуации на рынке. Metacommerce проводит мониторинг как в интернете, так и в розничных торговых точках — супермаркетах и гипермаркетах — по всей России и за ее пределами.

Для онлайн мониторинга применяются собственные разработки для поиска и сбора информации, автоматизированного сопоставления с ассортиментом клиентов, классификации и систематизации данных для последующей обработки. В офлайн мониторинге используется собственное мобильное приложения для управления задачами полевого персонала, фотосъемки товаров в магазинах, технологии компьютерного зрения на базе обучаемых рекуррентных нейросетей для распознавания ценников на фотографиях, что значительно повышает эффективность работы полевых аудиторов, скорость и качество получаемых данных.

«Мультиканальность мониторинга, агрегация данных из онлайн и офлайн источников, а также собственная технология автоматизированного сопоставления товаров, очевидно, являются конкурентными преимуществами платформы Metacommerce. Технологическая зрелость партнера и хороший диалог с его командой подтолкнули нас к решению о заключении партнерского соглашения. Мы планируем предлагать нашим Заказчикам возможности платформы для задач сбора данных по товарам для онлайн и офлайн ритейла, сопоставления ассортимента, динамического ценообразования, мониторинга соблюдения маркетинговой и сбытовой политики в каналах продаж для производителей товаров. Это позволит ускорить ценообразование, кратно сэкономить человеко-часы в процессе сбора и сопоставления данных, увеличить выручку и снизить недополученную прибыль», — сказал Сергей Фомичев, директор по развитию бизнеса Softline Digital.

Metacommerce интегрируется в цифровую инфраструктуру благодаря передаче данных по API и наличию собственного веб-кабинета для анализа и обработки данных. Данные платформы Metacommerce используют пять из 10 крупнейший онлайн-ритейлеров и два из трех крупнейших розничных сетей, многие российские и международный производители товаров. Metacommerce является дважды резидентом Сколково, портфельной компанией ФРИИ, состоит в реестре отечественного ПО.

***

Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг $2,2 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.