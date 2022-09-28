РЖД вошла в состав Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования

26 сентября 2022 г. состоялось вручение свидетельства о вступлении ОАО «Российские железные дороги» в Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин и председатель Ассоциации КП ПОО Рената Абдулина. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации КП ПОО.

«Компания РЖД давно и системно занимается вопросами импортонезависимости. Благодаря системной работе мы оказались готовы к реалиям, и нам действительно есть чем поделиться с коллегами в области обеспечения технологического суверенитета, – сказал заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин. – Уверен, членство в Ассоциации позволит выстроить регулярный обмен знаниями, наработками, результатами тестирования между крупнейшими заказчиками и быстрее достичь наших целей».

«Сегодня мы все сталкиваемся с новыми вызовами, которые сможем преодолеть, только объединив наши усилия. Мы рады, что пройдем этот путь вместе с одним из лидеров мировой цифровизации в сферах транспорта и логистики – компанией «РЖД». Обмен опытом поможет нам быстрее и эффективнее адаптироваться к текущим условиям, обеспечить технологическую устойчивость и непрерывность деятельности ИТ-контура наших компаний», – отметила Рената Абдулина, председатель Ассоциации КП ПОО.

«Компания «РЖД-Технологии» уже активно вовлечена в работу Ассоциации КП ПОО. У нас есть успешные примеры сотрудничества, к примеру, недавно состоялся обмен опытом использования систем видеоконференции с коллегами по Ассоциации. Сейчас планируем наши следующие активности», – отметил генеральный директор ООО «РЖД-технологии» Александр Мискарян.

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Ассоциация КП ПОО – это первое объединение крупнейших заказчиков программного обеспечения и ИТ-оборудования в России. Учредителями являются госкорпорация «Росатом», компании «Газпром нефть», «Ростелеком» и госкорпорация «Роскосмос». 7 июля 2022 г. в состав Ассоциации вошла компания ПАО «Транснефть».