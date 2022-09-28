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Прокачать сервис для путешествий и получить 300 тыс. руб.: стартует Moscow Travel Hack 2022

Хакатон пройдет с 15 по 16 октября 2022 г. в Москве в Grand Ballroom. За призовой фонд в 2,5 млн рублей поборются 40 команд из пяти человек. Организатор соревнования — Комитет по туризму города Москвы.

Кто может участвовать

ИТ-специалисты, маркетологи, дизайнеры, аналитики и продукт-менеджеры. Подать заявку могут как команды, так и одиночные участники, которых объединят в команды до начала соревнования.

Что предстоит сделать

Участникам предстоит предложить решения по улучшению цифрового туристического сервиса RUSSPASS. Всего будет четыре трека и пять задач:


  • продуктовый: улучшить существующие продукты сервиса и пользовательский путь (CJM). Вторая задача — разработать модель конвертации бонусов в системе лояльности сервиса;
  • дизайн (UI/UX): улучшить интерфейс сайта для поднятия конверсии;
  • маркетинговый: создать аналитику по целевой аудитории сервиса и предложить решение для продвижения сервиса для определенной целевой группы;
  • технический: создать конструктор маршрута, включающий в себя систему триггеров с возможностью проведения одной транзакции для разных видов услуг.


Почему стоит участвовать

Победители в каждом треке за первое место получат денежный приз в размере 300 тыс. руб., за второе — 200 тыс. руб. Также планируется, что лучшие решения сервис использует в своей дальнейшей работе.

Помимо этого, во второй день хакатона состоится встреча на тему TravelTech, на которой выступят и поделятся своим опытом российские и зарубежные эксперты.

Интересно? Чтобы принять участие, нужно подать заявку до 4 октября 2022 г. на сайте. Там же можно узнать подробности и задать вопросы.

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