Производитель кровельных и гидроизоляционных материалов BMI Russia перенес бизнес-процессы в облако МТС

МТС сообщила о том, что помогла производителю кровельных материалов BMI Russia перенести систему управления ресурсами SAP ERP в облако CloudMTS. Проект реализован c партнером – экспертом по цифровой трансформации enterprise-уровня, развертыванию, внедрению и поддержке решений SAP – компанией NDBC («Эндибиси»).

Группа BMI – производитель кровельных материалов, выпускающий продукцию под брендами BRAAS, ICOPAL и другими. Черепица, кровельные материалы и гидроизоляция, производимые BMI, используются в строительстве промышленных объектов, жилых комплексов бизнес-класса, а также дачных домов и коттеджей. Например, с помощью гидроизоляции ICOPAL от протечек защищена недавно открытая станция метро «Лермонтовский проспект» в Москве, развлекательный комплекс «Сказка град» в Краснодаре, гостиница в аэропорту Казани и множество других зданий по всей России.

Автоматизация бизнес-процессов от закупок до продаж в BMI Russia реализована с помощью системы SAP, что существенным образом сокращает временные и экономические затраты на управление всем производственным циклом. В данной информационной системе реализованы сценарии поставки готовых материалов для клиентов компании, ведется бухгалтерский, налоговый и управленческий учет. Заказчик в полной мере использует интеграционные связи, выстроенные в приложениях SAP, что помогает ответить на важные задачи по управлению и развитию бизнеса. Ранее ресурсы BMI Russia были размещены в зарубежном облаке. Компания решила защитить процессы от возможной приостановки и перенести системы и данные на российские сервера.

Эксперты NDBC и CloudMTS смогли полностью завершить миграцию за две недели. На первом этапе проекта специалисты провели полный аудит ИТ-инфраструктуры BMI Russia. Далее в облаке CloudMTS заранее был развернут ландшафт в соответствии с требованиями компании, параллельно была организована сетевая связность с площадкой компании. На следующем этапе инженеры провели тестовую миграцию непродуктивных систем, в ходе которой сотрудники BMI Russia убедились в том, что ERP работает в штатном режиме. Кроме того, в облако мигрировал сервер управления печатью SAP Adobe Document Server. Окончательный перенос систем провели за несколько часов в ночь с воскресенья на понедельник, в нерабочее время, чтобы не ограничивать доступ сотрудников к системам. На финальном этапе была настроена система резервного копирования.

«SAP-хостинг на базе инфраструктуры МТС – одна из самых популярных услуг CloudMTS в 2022 г. По сравнению с 2021 г. количество запросов на этот сервис выросло почти в 15 раз. Значительная часть компаний начала перенос своих SAP-систем в отечественные облака еще весной, остальные находятся в стадии перехода сейчас и, думаю, большинство заказчиков завершит его до конца года. У нас подготовлены специализированные сегменты под размещения систем на базе S/4HANA, также доступно размещение старых версий SAP. Совместные наработки с партнерами позволяют сократить срок реализации подобных проектов по переносу ландшафтов SAP до двух недель с момента обращения клиента», – сказал Артем Тугарев, директор по маркетингу и продажам CloudMTS.

«В России работает три завода BMI в Москве, Краснодаре и городе Петушки Владимирской области. Для нас было важно не потерять доступ к ключевым системам и данным, чтобы на заводах всегда было достаточно сырья для производства продукции высшего класса, а наши заказчики из строительных компаний получали заказы вовремя и в полном объеме. Благодаря NDBC и МТС миграция SAP прошла быстро. Мы не останавливали производство и продолжаем работать так же эффективно, как и раньше», – сказал Михаил Ерихов, финансовый директор BMI Russia.