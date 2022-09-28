Docrobot вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов

Оператор электронного документооборота Docrobot (ООО «Э-КОМ) подтвердил соответствие требованиям Минтранса и вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов (ЭПД) в соответствии с приказом регулятора. Об этом CNews сообщили представители Docrobot.

Статус оператора значит, что на платформе Docrobot (ООО «Э-КОМ) компании могут законно обмениваться электронными перевозочными документами (ЭПД), необходимыми для автомобильных грузоперевозок. Реестр операторов информационной системы (ИС) ЭПД опубликован на сайте Минтранса.

ФНС уже утвердила формат для ряда перевозочных документов: транспортной накладной, сопроводительной ведомости и заказ-наряда. В 2023 г. формализованным станет путевой лист.

Согласно плану законодателей, участники грузоперевозок должны передавать сведения об электронных перевозочных документах в ИС ЭПД — государственную информационную систему. Делать это предстоит не напрямую, а через операторов, включенных в реестр Минтранса. В него попадают провайдеры, которые соответствуют ряду условий: обладают необходимой телекоммуникационной инфраструктурой, обеспечивают бесперебойную работу, безопасное хранение документов и роуминговое соединение между системами.

Цифровизацию перевозочных документов запустили в 2020 г. в рамках эксперимента Минтранса. В нем приняли участие ведущие компании, занятые перевозками грузов, а также пять операторов ЭДО, в том числе Docrobot (ООО «Э-КОМ»). С 1 сентября 2022 г. заработали правила обмена цифровыми документами, теперь переход в «цифру» регламентирован.

Для подключения к системе электронных перевозочных документов Docrobot (ООО «Э-КОМ») предлагает два способа: веб-версия сервиса или интеграционное решение. Интеграция позволяет оформлять ЭТрН прямо в учетной системе, автоматизировать рутинные операции и работать с документами в привычном интерфейсе.

Евгений Шелковников, СЕО Docrobot (ООО «Э-КОМ»): «Переход на электронные транспортные накладные — важный шаг на пути к цифровизации логистики. Можно считать, что процесс перевода отрасли на цифровые рельсы запущен 1 сентября. По подсчетам Минтранса, внедрение ЭТрН избавит бизнес от 3 млрд бумажных транспортных накладных. Помимо значительной экономии на документообороте, которую дает ЭДО, участники рынка получат еще ряд преимуществ: упрощение передачи данных регуляторам, ускорение сроков взаиморасчетов, и как следствие, снижение затрат в цепочках поставок. Статус оператора электронных перевозочных документов позволит нам полноценно работать с компаниями, занятыми автомобильными грузоперевозками, и способствовать дальнейшему росту цифровизации транспортной сферы».

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Docrobot (раньше «Э-КОМ») — разработчик SaaS-решений для электронного документооборота, EDI/ЭДО провайдер для ритейла с долей трафика более 40% в крупнейших федеральных сетях. Компания объединяет более 5000 поставщиков и производителей товаров, торговых сетей и логистических компаний в единую экосистему.