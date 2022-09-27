В России появилась единая подписка на городские сервисы

Сервис кикшеринга «Юрент» запускает новую городскую подписку «Юрент сити». Она объединит в себе скидки и выгодные предложения от «Юрент», агрегатора такси «Ситимобил», каршеринга «Ситидрайв» и сервиса аренды паэурбанков «Бери заряд!». На старте стоимость «Юрент сити» составит 149 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Юрент».

В подписке «Юрент сити» пользователь получает бесплатную активацию при аренде самокатов «Юрент», скидку 80% на первую поездку и +3% кешбэка к уровню программы лояльности на последующие поездки в каршеринге «Ситидрайв», повышенный кешбэк 3% в сервисе такси «Ситимобил» и одну бесплатную аренду пауэрбанка на 24 часа в месяц в любом из более 10 тыс. аппаратов «Бери заряд!» в Москве и других городах.

Купить подписку и управлять ею можно в приложении «Юрент». В других сервисах подписка начнет работать автоматически. Если у пользователя не установлен какой-то из сервисов, достаточно зарегистрироваться на тот же номер телефона.

«Сервисы, собранные в новой подписке, решают две основные боли пользователей: как быстро и недорого добраться из точки А в точку Б, и как всегда оставаться на связи. Мультимодальность – это тренд развития городских транспортных сервисов. Подписка “Юрент сити” позволяет выгодно комбинировать такси, каршеринг и самокаты для комфортного и эффективного передвижения по городу, а также всегда иметь возможность зарядить телефон в городе. Общая подписка на эти сервисы сделает жизнь пользователя в городе еще удобнее», – сказал Дмитрий Сушкевич, директор по продукту «Юрент».

«Заказывать услуги такси, каршеринга и самоката стало еще выгоднее. Общая подписка позволяет пользователям получать индивидуальные предложения, скидки и повышенный кэшбек от популярных сервисов городской мобильности. Мы объединились, чтобы наши пользователи могли сэкономить на передвижении, управляя всеми услугами с одного номера телефона», − отметил Анатолий Малышев, управляющий директор «Ситимобил».

«“Бери заряд!” стал не просто сетью станций для аренды пауэрбанков, а уже частью городской инфраструктуры вместе с другими сервисами шеринга. Мы продолжаем формировать новую культуру потребления, когда человеку не нужно чем-то владеть и постоянно держать при себе, а сама городская среда дает ему множество возможностей решать все свои повседневные задачи, получив услугу в одном месте и завершив ее в другом. Среди них задача оставаться на связи – одна из ключевых, ведь именно мобильный телефон дает людям доступ и к другим сервисам», – сказал основатель и генеральный директор «Бери заряд!» Кирилл Кулаков.

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«Юрент» – сервис шеринга электросамокатов. Самокаты сервиса доступны в более чем 100 городах и территориях России, парк насчитывает более 85 тыс. единиц техники.

Компания «Бери заряд!» основана в 2018 г. Это сервис аренды пауэрбанков. Сеть «Бери заряд!», включая франчайзинговые точки, составляет более 10 тыс. станций в 85 городах России и трех странах.

Каршеринг «Ситидрайв» – сервис краткосрочной аренды, который доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Пользователи могут выбрать формат аренды с помощью поминутного тарифа, пакетных предложений от двух часов до семи дней и абонементов на месяц. Парк «Ситидрайва» насчитывает более 9500 автомобилей различных марок и классов комфортности.

«Ситимобил» – онлайн-сервис такси, более 14 лет на рынке пассажирских перевозок. Сервис работает в 108 городах России.