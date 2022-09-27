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В России будет создано ПО для моделирования химических процессов

Компьютерное моделирование молекулярных химических процессов моделирования успешно применяются во всем мире для решения ряда физико-химических и биологических задач. Этот метод называют «экспериментом in silico» - по аналогии c in vitro и in vivo. Подобные эксперименты позволяют получить ответы на многие вопросы, касающиеся разработки лекарственных препаратов. Для успешного решения подобных задач необходимы мощные вычислительные ресурсы и современное программное обеспечение. К сожалению, сегодня в России отсутствует специализированное отечественное ПО, позволяющее решать задачи в области молекулярного моделирования и разработки лекарственных препаратов.

Именно для разработки подобного ПО на базе Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ совместно с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и ИПХФ РАН создана новая лаборатория «Хемоинформатика и молекулярное моделирование» под руководством ведущего ученого-онколога, д.мед.н. Александра Штиля (заведующий лабораторией) и специалиста по вычислительной химии, к.хим.н. Софии Борисевич. В штат лаборатории также включены специалисты по биомедицине, химии, молекулярному моделированию и биоинформатике. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

Среди ключевых проектов нового подразделения ИИКС НИЯУ МИФИ – разработка первого отечественного программного пакета по молекулярному моделированию, ИИ-алгоритмов для ускорения поиска и создания новых противоопухолевых препаратов, создание новой магистерской программы по хемоинформатике и молекулярному моделированию, а в дальнейшем – аспирантуры.

Руководитель лаборатории Александр Штиль считает, что новое подразделение станет мощной междисциплинарной площадкой для проведения теоретических и прикладных исследований новых биомолекул в рамках взаимодействия ИТ-специалистов и экспериментаторов.

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