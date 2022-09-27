Softline и Renga Software стали партнерами

Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, объявила о партнерстве с компанией Renga Software – отечественным разработчиком BIM-решений. Компании планируют реализацию совместных проектов с использованием технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM — Building Information Modeling). В рамках партнерства Softline также сфокусируется на продвижении, маркетинговой поддержке и поставке программных продуктов Renga Software, предназначенных для проектирования зданий и сооружений.

Renga Software, совместное предприятие компании «Аскон» и фирмы «1С», занимается созданием российской BIM-системы для комплексного проектирования с необходимой функциональностью, интуитивно-понятным интерфейсом и доступной стоимостью. BIM-система Renga предназначена для совместного архитектурного проектирования, разработки несущих конструкций, внутренних инженерных сетей и технологической части зданий и сооружений в режиме реального времени. Вся документация, создаваемая в программе, соответствует используемой в России нормативной базе.

«Сотрудничество с Softline откроет перед нами большие перспективы. Совместно с нашим партнером мы будем способствовать внедрению BIM-технологии в российские компании. Мы уверены в экспертизе команды Softline – специалисты нашего партнера превосходно разбираются в потребностях компаний из сферы строительства. В рамках партнерства мы будем способствовать к тому, чтобы теперь проектирование всех объектов гражданского и промышленного строительства у наших заказчиков начиналось с создания информационной модели в отечественном ПО, а сам процесс проектирования становился комфортным и легким», – отметил заместитель генерального директора компании Renga Software Максим Нечипоренко.

«Мы видим, что продукты для трехмерного проектирования стали еще более востребованными на российском рынке. Благодаря сотрудничеству с Renga Software мы сможем решать задачи клиентов, предлагая инженерам, архитекторам и конструкторам решения вендора для комплексного проектирования с широким функционалом. В наши планы входит расширение и усиление продуктовой и технологической экспертизы по решению Renga», – отметил Михаил Куракин, руководитель направления «Архитектура и строительство» в компании Softline.