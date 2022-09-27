CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Softline и Renga Software стали партнерами

Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, объявила о партнерстве с компанией Renga Software – отечественным разработчиком BIM-решений. Компании планируют реализацию совместных проектов с использованием технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM — Building Information Modeling). В рамках партнерства Softline также сфокусируется на продвижении, маркетинговой поддержке и поставке программных продуктов Renga Software, предназначенных для проектирования зданий и сооружений.

Renga Software, совместное предприятие компании «Аскон» и фирмы «», занимается созданием российской BIM-системы для комплексного проектирования с необходимой функциональностью, интуитивно-понятным интерфейсом и доступной стоимостью. BIM-система Renga предназначена для совместного архитектурного проектирования, разработки несущих конструкций, внутренних инженерных сетей и технологической части зданий и сооружений в режиме реального времени. Вся документация, создаваемая в программе, соответствует используемой в России нормативной базе.

«Сотрудничество с Softline откроет перед нами большие перспективы. Совместно с нашим партнером мы будем способствовать внедрению BIM-технологии в российские компании. Мы уверены в экспертизе команды Softline – специалисты нашего партнера превосходно разбираются в потребностях компаний из сферы строительства. В рамках партнерства мы будем способствовать к тому, чтобы теперь проектирование всех объектов гражданского и промышленного строительства у наших заказчиков начиналось с создания информационной модели в отечественном ПО, а сам процесс проектирования становился комфортным и легким», – отметил заместитель генерального директора компании Renga Software Максим Нечипоренко.

«Мы видим, что продукты для трехмерного проектирования стали еще более востребованными на российском рынке. Благодаря сотрудничеству с Renga Software мы сможем решать задачи клиентов, предлагая инженерам, архитекторам и конструкторам решения вендора для комплексного проектирования с широким функционалом. В наши планы входит расширение и усиление продуктовой и технологической экспертизы по решению Renga», – отметил Михаил Куракин, руководитель направления «Архитектура и строительство» в компании Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры выпустило рекомендации по дизайну госсервисов

В России создана вышка связи на солнечных батареях с ресурсом автономной работы в 20 лет

Успейте подать заявку на участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант

В Зеленограде бьют тревогу из-за частичной мобилизации «сотен» работников микроэлектронных предприятий

Производители электроники попросили у властей отсрочку от мобилизации для сотрудников отрасли

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы со станцией самоочистки: выбор ZOOM

Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM

Недорогие и надежные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября