CEO Factory5 на Kazan Digital Week рассказал о преимуществах EaaS-модели для цифровизации энергетики

Генеральный директор Factory5 Денис Касимов предложил новые эффективные решения для энергетической отрасли в ходе круглого стола «Цифровизация в энергетике», который прошёл в рамках международного форума Kazan Digital Week 2022. Организаторами секции выступили Казанский государственный энергетический университет и Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан.

В обсуждении приняли участие руководители международных и российских компаний, а также представители власти и научного сообщества: заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Марат Минибаев, сотрудники и преподаватели Казанского государственного энергетического университета, ректор НАО «Алматинский университет энергетики и связи» Сауле Сагинтаева, заместитель генерального директора АО «Консист-ОС» (Концерн Росэнергоатом) Константин Кудашев, директор по развитию АО «Национальное бюро информатизации» Андрей Катасонов и другие.

В ходе круглого стола участники обсудили существующие потребности отрасли, обменялись опытом и обсудили совместные решения для развития энергетического комплекса в условиях новой реальности.

«Оборудование как сервис (EaaS) — промышленный тренд, актуальный не только для энергетики, но и для других отраслей. Это не просто подписка или аренда, а бизнес-модель, нацеленная на конечный результат для заказчика. Я надеюсь, что он будет развиваться в России, несмотря на внешние условия», – отметил в начале своего выступления Денис Касимов, генеральный директор российского разработчика ПО для промышленности Factory5.

Денис назвал ключевые драйверы для развития EaaS в энергетических компаниях — наличие конкуренции, развитие IIoT и Big Data технологий, а также снижение прибыли. Также спикер перечислил четыре составляющие, необходимые для формирования этой модели между производителем оборудования и её эксплуатантом: оборудование, сервис, ИТ и гарантия от поставщика. По словам Дениса, при этом также важно обеспечить технологическую основу — цифровые двойники, предиктивное обслуживание, гибкие механизмы оплаты и кибербезопасность, а также финансовую основу — финансирование, управление рисками и соответствие нормам.

В качестве подтверждения своим словам Денис Касимов рассказал про кейс запуска такой модели между производителем газотурбинных установок, которая была заинтересована не просто в ремонте, но и в обеспечении полного сервиса оборудования со стороны поставщика. Производитель обратился за помощью к компании-разработчику Factory5, и в результате этого сотрудничества работа более 40 газотурбинных установок сегодня успешно анализируется с помощью решений на базе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения от Factory5. Производитель в режиме реального времени может отслеживать показатели своего оборудования, а в будущем сможет реально оценивать степень его износа и формировать более точные экспертные правила, а также инструкции по эксплуатации. С помощью системы F5 EAM удалось оптимизировать план ремонтов. В результате эксплуатант сокращает затраты на ремонт и простои оборудования, а производитель качественно выполняет свои контрактные обязательства.

Заместитель генерального директора АО «Консист-ОС» (входит в «Росэнергоатом») Константин Кудашев поделился опытом цифровой трансформации энергетического концерна. По словам Константина, «Росэнергоатом» в этом направлении определил для себя две цели — повышение внутренней эффективности и трансформация концерна в глобальный центр экспертизы и комплексного поставщика инфраструктуры, технологий и решений для эффективной эксплуатации сложных инженерных объектов в России и за рубежом. Основные направления цифровой трансформации «Росэнергоатома» — производственная деятельность (переход к модели Build-Own-Operate), глобальная виртуализация (создание собственных ЦОДов, укрепление ИБ, разработка новых облачных решений), и импортозамещение.

Директор Института цифровых технологий и экономики КГЭУ Эдуард Беляев рассказал о создании передовых технологий безопасной энергетики и презентовал цифровой шаблон эксплуатации. По мнению Эдуарда, в цифровизации энергетики сегодня актуальны имитационные модели — программы, позволяющие воспроизводить поведение отдельных элементов системы и связи между ними в течение заданного времени моделирования. Институт цифровых технологий и экономики КГЭУ использует такие модели при разработке цифрового инструментария для энергетической отрасли. По словам Эдуарда, имитационное моделирование позволяет качественно исследовать надежность интегрированной структурной энергетической системы, производить крупномасштабное моделирование в реальном времени для создания моделей крупных энергосистем и решать другие важные задачи.

Директор по развитию АО «Национальное бюро информатизации» Андрей Катасонов рассказал о создаваемых его компанией цифровых моделях ТЭЦ. По словам Андрея, такие модели позволяют вести экомониторинг предприятия, оптимизировать работу оборудования, увеличивать маржинальную прибыль, тем самым окупая внедрение модели по схеме Revenue Share.

Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Марат Минибаев отметил, что для энергетики цифровизация — не просто тренд и способ управления активами, а реальная технологическая необходимость, способная нивелировать риски принятия ошибочных решений.

«У каждой энергокомпании свой путь, но все идут к тому, к чему нас обязывает принятая в 2020 году Энергетическая стратегия России», — отметил, подводя итоги встречи, Андрей Большаков, директор филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан». Он добавил, что цифровизация ради цифровизации никому не нужна, и что главная цель — получение реальных эффектов. Андрей Большаков выразил надежду о том, что несмотря на внешние условия, тема цифровизации отрасли будет иметь развитие — для этого «важно осторожно идти вперед, стараясь не угодить в проблемные точки».