Продукты «Мой офис» совместимы с приложением «КриптоАРМ ГОСТ» для электронной подписи и шифрования

«Мой офис», компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Цифровые технологии», разработчик и поставщик программного обеспечения в области криптографической защиты информации, подтвердили полную совместимость продуктов «Мой офис» с приложением для формирования электронной подписи и защиты данных «КриптоАРМ ГОСТ». Об этом CNews сообщили представители компании «Мой офис».

Пользователи могут подписывать и шифровать конфиденциальные документы при помощи квалифицированной электронной подписи как на персональном компьютере, так и на смартфонах с Android и iOS. Решение «КриптоАРМ ГОСТ» совместимо как с настольными продуктами «Мой офис стандартный 2» и «Мой офис профессиональный 2», так и с мобильными приложениями «Мой офис документы» и «Мой офис почта».

Подписанные и/или зашифрованные документы можно прикреплять к сообщениям и отправлять в виде отдельных файлов по электронной почте. Это удобно, когда заказчику требуется подписать только вложение, а не письмо полностью (что также возможно благодаря реализации в «Мой офис почта» протокола S/MIME на основе российской криптографии (ГОСТ)).

«Государственным ведомствам и учреждениям, субъектам КИИ и организациям, которые применяют электронный документооборот и используют решение “КриптоАРМ ГОСТ” для подписания конфиденциальных документов, теперь станет удобнее работать с документами в продуктах “Мой офис”. Таким пользователям необходим надежный инструмент для криптографической защиты документов, позволяющий подписывать и шифровать не только почтовые сообщения, но и их вложения. Совместимость наших продуктов обеспечит безопасную работу с информацией организации, целостность и конфиденциальность передаваемых данных», – сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мой офис».

«Интеграция с “Мой офис” значительно повышает уровень информационной безопасности существующей инфраструктуры организации. Пользователи могут создавать, редактировать документы в “Мой офис”, подписывать и шифровать их в “КриптоАРМ ГОСТ”, а затем отправлять через “Мой офис почта 2”. Решение привлекательно для многих компаний для защищенного корпоративного обмена документами», – отметил Александр Сидоров, коммерческий директор ООО «Цифровые технологии».

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«Мой офис стандартный 2» – офисный пакет для работы с документами и почтой. Приложения устанавливаются на компьютер пользователя и не требуют подключения к интернету.

«Мой офис профессиональный 2» – комплекс безопасных приложений и систем для профессиональных коммуникаций и работы с документами в облаке и офлайн на любых устройствах.

«Мой офис документы» – приложение для удобной работы с текстами, таблицами и презентациями на мобильном устройстве или в облачном хранилище.

«КриптоАРМ ГОСТ» – это универсальное приложение, предназначенное для организации безопасного и юридически значимого обмена электронными документами, а также их хранения с соблюдением высокого уровня конфиденциальности. Для защиты документов в приложении применяются криптографические стандарты и алгоритмы с максимальным уровнем стойкости. Приложение «КриптоАРМ ГОСТ» является кроссплатформенным и представлено различными установочными дистрибутивами под платформы: Microsoft Windows, Linux, Mac OS X. На каждой из платформ реализована поддержка российских криптографических стандартов посредством использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0R2.

«Мой офис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мой офис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. В партнерскую сеть компании входит более 1500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мой офис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

«Цифровые технологии» – российский разработчик и поставщик программного обеспечения в области криптографической защиты информации. Основные направления деятельности: разработка кроссплатформенных решений в области защиты данных; встраивание сертифицированных криптографических алгоритмов в прикладные и бизнес-приложения; создание систем авторизации и аутентификации пользователей; консалтинг в области использования сертифицированных криптографических алгоритмов и средств в государственной и коммерческой среде Программные средства, разработанные компанией: «КриптоАРМ», «КриптоАРМ ГОСТ», Trusted TLS, Trusted Java, Trusted.Net.