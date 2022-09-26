«Диасофт» поможет банкам автоматизировать процесс обмена сведениями с таможенными органами

В соответствии с Положением Банка России № 741-П и связанными с ним нормативными актами банки обязаны соблюдать форматы обмена сообщениями с Федеральной таможенной службой (ФТС) через территориальные учреждения Банка России.

Для решения этой задачи «Диасофт» разработал новый продукт «Взаимодействие с Федеральной таможенной службой», входящий в состав платформы развития Digital Q.Omnichannel. Продукт автоматизирует процессы обмена сведениями между банком и ФТС с учетом требований регулятора, обеспечивает хранение, первичную обработку запросов ведомства и ответов на них, отслеживание регламентов обработки документов и бесперебойное взаимодействие с ФТС. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт поддерживает ключевые процессы обработки сообщений ФТС через территориальные учреждения Банка России, в том числе: поручение на продажу иностранной валюты; поручение на перевод электронных денежных средств; поручение на бесспорное взыскание; поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на текущий расчетный счет плательщика; поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на текущий расчетный счет плательщика; решение об отзыве поручения на бесспорное взыскание; решение об отзыве инкассового поручения (поручения на перевод электронных денежных средств); решение таможенного органа о приостановке операций по счетам плательщика в банке и переводов его электронных денежных средств; решение таможенного органа об отмене приостановки операций по счетам плательщика в банке и переводов его электронных денежных средств.

Продукт для взаимодействия с ФТС обеспечивает двойной контроль операций, а также хранение запросов и поручений ФТС с привязкой ко времени.

В продукте предусмотрено рабочее место оператора, инструментарий которого позволяет получать исчерпывающую информацию о запросе, корректно обрабатывать и формировать ответы о выполнении поручения. Кроме того, при поступлении запроса на бумажном носителе, оператор может добавить в систему новый объект вручную.