«Эдит про» увеличит производительность «1С»-решений с помощью системы «Алькир»

ГК «Эдит про» и компания DigiLab, разработчик системы «Алькир», подписали соглашение, по которому «Эдит про» займется дистрибуцией и внедрением решения у «1С»-клиентов.

Система «Алькир» решает проблемы с производительностью конфигураций на платформе «1С». Продукт предоставляет легкий доступ к оперативной и исторической информации о работе систем. Объединив ее в одном месте, «Алькир» повышает скорость нахождения проблем, принятия решений, делает процесс обслуживания «1С» более простым и удобным.

«В свете последних событий растет число российских компаний, выбирающих платформу «1С» в качестве основы ИТ-инфраструктуры. Те, кто пользовались ею раньше, расширяют возможности решений. В связи с этим решения «1С» на средних и крупных предприятиях оказываются под возросшей нагрузкой. «Алькир» поможет системно мониторить нагрузку на такие решения, оптимизировать их и делать более эффективными», — отметил генеральный директор ГК «Эдит про» Дмитрий Кичко.

По его словам, по сравнению с другими решениями с подобной функциональностью «Алькир» обладает рядом преимуществ. Система осуществляет сбор данных из всех необходимых источников систем на платформе «1С»: консоли кластера «1С», журнала регистрации, технологического журнала, событий SQL-сервера, замеры производительности. Поэтому решение дает полную картину работоспособности систем.

«Алькир» работает в режиме реального времени и дает минимальную нагрузку на продуктивный контур системы «1С». Решение позволяет своевременно реагировать на отклонение в работоспособности как информационных баз, так и инфраструктурной части, предупреждая целый ряд проблем. Среди них: проблемы с производительностью, недоступность сервисов. Для системы «Алькир» не принципиально на какой платформе работает система «1С»: Linux, Windows, Microsoft SQL, PostgreSQL.

Кроме того, «Алькир» позволяет демонстрировать заказчику текущую производительность, готовить информацию по трендам, ретроспективе, видеть данные по использованию продукта (количество пользователей, время массовых входов/выходов и так далее). При этом у системы отсутствуют ограничения с точки зрения платформы и конфигурации «1С».

«Сотрудничество с «Эдит про» обеспечит «Алькир» расширение клиентской базы. Мы рады стать партнерами одной из ведущих консалтинговых компаний на рынке «1С»-решений. Это еще один шаг вперед в развитии нашей системы, так что еще больше российских предприятий получат возможность внедрять и использовать решения на базе «1С» под масштабные задачи и высокие нагрузки», — отметил представитель «Алькир» Олег Пустоваров.