УСЗН Ростовской области переходит на российские ОС «Альт»

55 департаментов Управления социальной защиты Ростова-на-Дону и Ростовской области переводят свои ИТ-инфраструктуры на российские операционные системы «Альт». Сотрудники соцзащиты ежедневно работают с большими объемами данных, в том числе – персональных данных граждан. Поэтому на серверы и бόльшую часть рабочих мест установили ОС «Альт СП» со встроенными средствами защиты. Остальные компьютеры оснащают ОС «Альт Рабочая станция». Вместе с операционными системами сотрудники получают большой набор прикладных программ для работы в Интернете, обмена электронными письмами и мгновенными сообщениями, для редактирования текстов, электронных таблиц и презентаций и много других. Переход на российские ОС «Альт» обеспечивает департаментам соцзащиты региона безопасную технологически независимую цифровую среду для предоставления госуслуг соцзащиты.

«Главная задача организаций социальной защиты – заботиться о качестве жизни граждан, которые нуждаются в особом внимании государства. Операционные системы семейства «Альт» обеспечивают департаменты соцзащиты возможностью построить для предоставления таких госуслуг надежную ИТ-инфраструктуру», – отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

Проекты внедрения операционных систем «Альт» в Ростове-на-Дону и Ростовской области выполняют партнеры «Базальт СПО» – компании «Безопасность информационных технологий», «Центр безопасности», «Энигма Дон» и «Роста».

На операционных системах «Альт» уже работают многие госорганы соцзащиты. Среди них – Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Центры занятости населения республик Калмыкия и Марий Эл, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Владимирской, Ивановской Курской, Омской областей и других регионов. Свой выбор они объясняют высоким качеством операционных систем «Альт», их современной функциональностью и надежной защитой.