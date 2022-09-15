«Консист бизнес групп» поддерживает работу бизнес-процессов ФК «Локомотив»

«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») обеспечивает поддержку системы лояльности болельщиков футбольного клуба «Локомотив». Он реализует ее с помощью программных продуктов «1С», интеграции с CRM-системой и критически важных доработок текущих корпоративных систем компании. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Осенью 2021 г. ФК «Локомотив» потребовалась поддержка нескольких информационных систем компании, основная из которых реализована на базе значительно доработанного программного продукта «1С:Управление производственным предприятием». Также компании было необходимо оперативное сопровождение «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С:Розница».

Перед руководством клуба стояла глобальная задача реализации расширенной системы лояльности для болельщиков. В частности, в короткие сроки важно было завершить проект по запуску интернет-магазина ФК «Локомотив» и CRM-системы, требующей интеграции с системами на «1С».

Станислав Сиваконь, директор по информационным технологиям ФК «Локомотив»: «Проект стал серьезным вызовом для специалистов службы поддержки. Сопровождение потребовалось сразу нескольким программным продуктам 1С, часть которых в течение длительного периода подвергалась значительным модификациям. Команда «Консист бизнес групп» подхватила большой объем заявок от пользователей систем, связанных с текущей деятельностью ФК «Локомотив» и требующих оперативного решения. К тому же мы завершали проект по запуску интернет-магазина клуба и CRM-системы, а без интеграции с системами на “1С” реализовать это было практически невозможно».

В результате проведенных работ по интеграции с каскадом сайтов консультантами и разработчиками «Консист бизнес групп» реализовано обновленное рабочее место кассира в розничных точках продажи ФК «Локомотив», интегрированное с новой CRM-системой клуба, совместно обеспечивающих расширенную систему лояльности для болельщиков клуба.

***

Советский и российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге.

«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо». Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.