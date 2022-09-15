CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Дубайская компания закупила ПО российской разработки для автоматизации бизнеса

Аравийский производитель и дистрибьютор промышленных красок в ОАЭ Shaji Paints перешел на ERP-систему FirstBit, разработанную дубайским подразделением «Первого бита», международного партнера «1С». Об этом CNews сообщили представители «Первого бита».

Система решает задачи учета и управления бизнес-процессами. Она аккумулирует все виды данных компании и ее филиалов, автоматизирует цикл сделки, складской учет, кадровый учет и расчет заработной платы, а также самостоятельно формирует управленческую отчетность.

Благодаря FirstBit ERP компания может утверждать кредитные лимиты и отслеживать рентабельность каждого заказа. При отгрузке товаров компания отслеживает наличие просроченных оплат по каждому клиенту. В результате количество получаемых от клиентов запросов на отсрочку чеков сократилось на 70%.

До внедрения FirstBit ERP компания использовала несколько разрозненных решений для управления финансами, продажами, закупками, запасами и взаимодействия с клиентами. Каждый из десяти филиалов работал с отдельным программным обеспечением, потому сбор данных о клиентах и подготовка консолидированной отчетности требовали много времени и усилий.

«Переход зарубежного бизнеса на российское ПО для автоматизации особенно актуален тем компаниям, у которых есть подразделения в России. Из-за санкций использование российского ПО стало единственной возможностью создать единое пространство управления данными и бизнес-процессами для международной компании, работающей в России. Конкретно в этом случае такой задачи не стояло, но именно опыт работы по подобным кейсам в ОАЭ и Омане позволил нам разработать международный продукт FirstBit ERP на платформе “”, который полностью соответствует требованиям мирового рынка. Интерес местных клиентов к нашему продукту говорит о том, что он ничуть не уступает зарубежным аналогам», — сказал Александр Смолянинов, руководитель подразделения компании «Первый бит» на Ближнем Востоке.

Проект начался с автоматизации процессов обслуживания клиентов — продажи, закупки, CRM. Затем в систему были последовательно добавлены и другие функциональные блоки: автоматизация работы торговых представителей; управление финансами; управление запасами; расчет НДС; расчет заработной платы.

«Уже сейчас мы ощущаем преимущества централизованного решения. Многие процессы ускорились, мы стали лучше контролировать операции и можем видеть общую картину по всей компании. Самое главное – наши клиенты сообщают об улучшении качества обслуживания и сроков выполнения заказов. У нас большие планы на дальнейшее развитие систем автоматизации в партнерстве с командой “Первого бита”», — отметил Шайн Шайяхан, управляющий директор компании Shaji Auto Paints.

Благодаря автоматизации управления денежным средствами, компании удалось сократить свою дебиторскую задолженность на 10%, не замедлив масштабирование и рост бизнеса.

За три года работы в Дубае ближневосточный филиал «Первого бита»реализовал более 200 проектов различной отраслевой специфики (торговля и дистрибуция, строительство, производство, сфера услуг, консалтинг, аренда недвижимости и др.), с разным масштабом деятельности (малый, средний бизнес и холдинговые структуры) и широкой географией (ОАЭ, Катар, Нидерланды, СНГ).

***

«Первый бит» — российская ИТ-компания. Офисы «Первого бита» открыты в шести странах: Россия, Казахстан, ОАЭ, Беларусь, Канада и Узбекистан. Осуществляет автоматизацию и цифровизацию бизнеса: от поставки ИТ-оборудования клиентам до работы с данными и изменения их бизнес-модели. В команде «Первого бита» работает более 6000 специалистов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк отказался покупать российские серверы, чтобы взять китайские

Иностранные мессенджеры больше не нужны? Для российской ОС «Аврора» выпущен сервис «Колибри-SIP»

ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок

Москвичам не выдают водительские права и госномера автомобилей. В ИТ-системах ГИБДД масштабный сбой

Softline за $15 млн купила крупного партнера Microsoft

SAP взвинчивает цены. ERP-гиганту не хватает денег из-за инфляции

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант

Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября