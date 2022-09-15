Дубайская компания закупила ПО российской разработки для автоматизации бизнеса

Аравийский производитель и дистрибьютор промышленных красок в ОАЭ Shaji Paints перешел на ERP-систему FirstBit, разработанную дубайским подразделением «Первого бита», международного партнера «1С». Об этом CNews сообщили представители «Первого бита».

Система решает задачи учета и управления бизнес-процессами. Она аккумулирует все виды данных компании и ее филиалов, автоматизирует цикл сделки, складской учет, кадровый учет и расчет заработной платы, а также самостоятельно формирует управленческую отчетность.

Благодаря FirstBit ERP компания может утверждать кредитные лимиты и отслеживать рентабельность каждого заказа. При отгрузке товаров компания отслеживает наличие просроченных оплат по каждому клиенту. В результате количество получаемых от клиентов запросов на отсрочку чеков сократилось на 70%.

До внедрения FirstBit ERP компания использовала несколько разрозненных решений для управления финансами, продажами, закупками, запасами и взаимодействия с клиентами. Каждый из десяти филиалов работал с отдельным программным обеспечением, потому сбор данных о клиентах и подготовка консолидированной отчетности требовали много времени и усилий.

«Переход зарубежного бизнеса на российское ПО для автоматизации особенно актуален тем компаниям, у которых есть подразделения в России. Из-за санкций использование российского ПО стало единственной возможностью создать единое пространство управления данными и бизнес-процессами для международной компании, работающей в России. Конкретно в этом случае такой задачи не стояло, но именно опыт работы по подобным кейсам в ОАЭ и Омане позволил нам разработать международный продукт FirstBit ERP на платформе “1С”, который полностью соответствует требованиям мирового рынка. Интерес местных клиентов к нашему продукту говорит о том, что он ничуть не уступает зарубежным аналогам», — сказал Александр Смолянинов, руководитель подразделения компании «Первый бит» на Ближнем Востоке.

Проект начался с автоматизации процессов обслуживания клиентов — продажи, закупки, CRM. Затем в систему были последовательно добавлены и другие функциональные блоки: автоматизация работы торговых представителей; управление финансами; управление запасами; расчет НДС; расчет заработной платы.

«Уже сейчас мы ощущаем преимущества централизованного решения. Многие процессы ускорились, мы стали лучше контролировать операции и можем видеть общую картину по всей компании. Самое главное – наши клиенты сообщают об улучшении качества обслуживания и сроков выполнения заказов. У нас большие планы на дальнейшее развитие систем автоматизации в партнерстве с командой “Первого бита”», — отметил Шайн Шайяхан, управляющий директор компании Shaji Auto Paints.

Благодаря автоматизации управления денежным средствами, компании удалось сократить свою дебиторскую задолженность на 10%, не замедлив масштабирование и рост бизнеса.

За три года работы в Дубае ближневосточный филиал «Первого бита»реализовал более 200 проектов различной отраслевой специфики (торговля и дистрибуция, строительство, производство, сфера услуг, консалтинг, аренда недвижимости и др.), с разным масштабом деятельности (малый, средний бизнес и холдинговые структуры) и широкой географией (ОАЭ, Катар, Нидерланды, СНГ).

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«Первый бит» — российская ИТ-компания. Офисы «Первого бита» открыты в шести странах: Россия, Казахстан, ОАЭ, Беларусь, Канада и Узбекистан. Осуществляет автоматизацию и цифровизацию бизнеса: от поставки ИТ-оборудования клиентам до работы с данными и изменения их бизнес-модели. В команде «Первого бита» работает более 6000 специалистов.