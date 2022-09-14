В Directum RX появилась возможность быстрой проверки контрагентов с помощью API «Контур.фокуса»

Теперь в системе документооборота Directum RX можно проверять благонадежность контрагентов с помощью API «Контур.фокуса». Возможности интеграционного модуля позволят ускорить согласование договоров на всех этапах работы с деловыми партнерами. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Directum RX — это интеллектуальная система для управления процессами и документами. В основе всех процессов Directum RX лежит цифровизация разных бизнес-задач: договорной работы, делопроизводства, бухгалтерии, HR-службы.

Возможности интеграционного модуля API «Контур.фокуса» и Directum RX позволили освободить от рутины юристов, специалистов службы безопасности и других сотрудников, задействованных в согласовании договоров. Если раньше им приходилось тратить много часов на сбор и анализ данных о клиентах и поставщиках, то теперь этот процесс происходит автоматически. Подробные сведения о бизнес-партнерах загружаются в справочник «Организации»: данные оперативно обновляются и всегда актуальны.

Возможности интеграции позволяют быстро оценивать благонадежность новых контрагентов, отслеживать изменения у действующих партнеров, а также выявлять риски на ключевых этапах сделки.

Совместное решение позволяет стандартизировать проверку: анализ новых контрагентов производится по единым показателям, сведения автоматически загружается в карточку клиента. Результат проверки отображается в виде рейтинга, а найденные рисковые факторы выделяются цветными маркерами, что помогает специалистам быстрее ориентироваться в данных. Возможность фоновой проверки экономит время специалистов: ее можно задавать по расписанию — система за короткое время обновит значения маркеров, пересчитает значения риска и направит уведомления ответственным сотрудникам.

Процесс аккредитации новых контрагентов стал быстрее и прозрачнее, гарантирует точный и объективный результат. Системный подход к оценке деловой репутации контрагентов позволяет контролировать не только новые организации, но и действующих поставщиков и покупателей на всех стадиях жизненного цикла договорных отношений.

Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «С помощью API “Контур.фокуса” система оценивает контрагента более чем по 90 аналитическим показателям, которые позволяют составить полную картину о состоянии бизнес-партнера, оценить финансовые, налоговые, репутационные и санкционные риски. Это дает возможность принимать обоснованные решения о начале сотрудничества или о корректировке условий работы с уже действующими контрагентами: когда выявлены критические изменения показателей».

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API «Контур.фокуса» — сервис автоматической проверки контрагентов, который интегрируется в учетную систему клиента.

«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.