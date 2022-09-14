CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Теком» помог компании «Синтерра медиа» автоматизировать контроль качества медиафайлов

«Синтерра медиа» запустила в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему контроля качества при формировании телеканалов. До внедрения автоматизации проверка происходила в ручном режиме, что не исключало ошибок. Оптимизация процесса проверки медиаконтента произошла благодаря системе ORBOX компании «Теком». Система используется на стадии подготовки материалов к эфиру и позволяет предотвратить попадание контента с браком в трансляцию. Об этом CNews сообщили редставители «Теком».

«Мы продолжаем активно инвестировать в развитие наших продуктов и видим положительный отклик от наших заказчиков. С помощью ORBOX нам удалось существенно повысить качество услуги Play out и вместе с тем сократить нагрузку на команду эксплуатации», - отметил генеральный директор «Синтерра медиа» Григорий Урьев.

Система ORBOX обладает функционалом для проверки видео, аудио и метаданных и предоставляет возможность в автоматическом режиме выявлять технический брак. В частности, система с высокой точностью детектирует наличие макроблоков, черных кадров, микропланов и других видимых глазу дефектов, а также может распознать проблемы со звуком и даже нормализовать уровень громкости в случае его отклонения от разрешенных значений.

***

Компания «Теком» – российский разработчик высокотехнологичного программного обеспечения в сфере телерадиовещания и телекоммуникаций. Компания специализируется на проектировании, создании и интеграции готовых ИТ-проектов, а также высокотехнологичных решений под индивидуальные запросы заказчиков. Среди собственных разработок «Текома»: системы мониторинга и управления сетями связи промышленного класса, системы файлового контроля, мониторинга качества телевещания, конвертации сетевых протоколов и анализа уровня громкости эфира.

АО «Синтерра медиа» — специализированный телекоммуникационный оператор для ТВ-производства, вещания и медиаразвлечений. Основной вид деятельности: доставка, обработка, хранение и распределение потокового видео по наземным системам связи между телевизионными центрами в Москве, России и крупнейшими медиацентрами за рубежом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иностранные мессенджеры больше не нужны? Для российской ОС «Аврора» выпущен сервис «Колибри-SIP»

ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок

Москвичам не выдают водительские права и госномера автомобилей. В ИТ-системах ГИБДД масштабный сбой

Softline за $15 млн купила крупного партнера Microsoft

SAP взвинчивает цены. ERP-гиганту не хватает денег из-за инфляции

«Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей

Лучшие компьютерные кресла до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: самые мощные телескопы на Земле и за ее пределами
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября