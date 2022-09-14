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МТС обеспечила электросетевую компанию на Ямале интеллектуальной системой безопасности

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, развернула интеллектуальную систему безопасности на территории ресурсоснабжающей организации Ямало-Ненецкого автономного округа – Уренгойской электросетевой компании. Решение на базе комплексного видеонаблюдения ведет круглосуточный контроль за производственными объектами и обеспечивает безопасность территории распределительного предприятия в условиях Крайнего Севера. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система видеонаблюдения, включающая 28 цифровых IP-камер Full HD, производит видеофиксацию с внешних и внутренних контуров цехов по ремонту электрооборудования, складских помещений, гаража спецтехники, входной группы комплекса. Цилиндрические и купольные камеры высокого разрешения с учетом углов обзора без «слепых зон» фиксируют время, дату событий, перемещения персонала, а также въезд и выезд транспортных средств с территории объекта. Система выдерживает температуру до -50 градусов, что обеспечивает бесперебойную работу видеонаблюдения в любое время года в северных климатических условиях. Видео в режиме онлайн доступно для удаленного просмотра через личный кабинет. Вся информация хранится на локальном носителе организации.

«МТС обладает многолетней технологической экспертизой в разработке цифровых решений для бизнеса в различных отраслях, в том числе энергетики. Большим спросом пользуется не только видеонаблюдение, но и другие инновационные разработки, которые тоже направлены на снижение издержек. Например, IoT-решение для автоматического сбора показаний счетчиков, которое мы внедрили в Новосибирске. Еще одна умная технология помогла «Башкирэнерго» выявить коммерческие потери на электросетях. Алгоритмы искусственного интеллекта и анализ больших данных за короткое время обнаружили следы взлома счетчиков потребителей для занижения показаний в 7-10 раз. Это еще раз подтверждает широкий спектр применения наших возможностей в решении даже самых сложных задач», — сказал директор МТС в ЯНАО Сергей Найденков.

«Мы продолжаем курс цифровой трансформации предприятия, внедряя передовые технологии и разработки на всех этапах нашей деятельности. Один из таких шагов – установка системы видеонаблюдения, которая помогает нам оценивать и повышать качество работы с подрядчиками, отслеживать перемещения материальных ценностей. И мы уже увидели в этом эффективность в виде снижения наших затрат. Партнеры из МТС продемонстрировали высокий уровень ответственности и глубокое понимание наших потребностей. Проработали индивидуальное решение и реализовали его собственными силами “под ключ” — от создания проекта, до монтажа и запуска сервиса», — отметил генеральный директор АО «Уренгойская электросетевая компания» Валерий Кудрявенко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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