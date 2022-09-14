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Компания «АФС» и Банк «ИТУРУП» анонсируют запуск совместного проекта по процессингу электронных социальных сертификатов.

В конце августа 2022 г. в рамках предоставления продовольственной помощи малоимущим гражданам, в Сахалинской области была внедрена технология электронного социального сертификата. Сертификат назначается нуждающемуся гражданину на Единую карту сахалинца в виде баллов, потратить которые можно на продовольственные товары, кроме алкоголя и табака, в подключенных к проекту торговых предприятиях.

Технология была реализована на базе информационной системы нефинансового процессинга «ИС НФП» от компании «АФС», которая также используется для процессинга электронных сертификатов в нескольких регионах РФ. Банк «ИТУРУП» - крупнейший эмитент Единой карты сахалинца в регионе и оператор системы.

Инициатором реализации проекта в Сахалинской области является министерство социальной защиты Сахалинской области.

В настоящий момент к проекту уже подключилось 50 торговых точек, заведено около 1200 карт получателей, совершено покупок на сумму более 2,5 млн. руб.

Применение технологии электронных социальных сертификатов обеспечивает целевое расходование бюджетных средств, поддержку местных торговых предприятий, а также удобство и возможность выбора для граждан необходимых им продуктов питания при получении социальной помощи.

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