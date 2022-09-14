Интеграция «Телфин» и «Мойсклад» ускоряет скорость обработки звонка на 30%

Интеграция АТС «Телфин.офис» российского телеком-провайдера «Телфин» с онлайн-сервисом для управления торговлей «Мойсклад» реализована в 200 компаниях. Взаимодействие облачных сервисов позволяет быстрее осуществлять торговые операции и обрабатывать заявки в едином окне. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Сервис «Мойсклад» был создан в 2007 г. Сервис позволяет автоматизировать процессы учета товаров и услуг, поддерживает кассовое ПО, маркировку, работу с клиентской базой и поставщиками. «Мойсклад» подходит для малого и среднего бизнеса: интернет-магазинов, розницы, оптовой торговли и производства.

Благодаря интеграции пользователи «Мойсклад» могут звонить и принимать звонки с помощью сервиса «Телфин», не переходя в другие приложения. При обращении в компанию ее действующий клиент, данные которого уже имеются в «Мойсклад», автоматически соединяется с ответственным за сделку менеджером, а сотрудник уже в момент звонка получает полную информацию о заказчике. Также доступны функции прослушивания звонков и история всех телефонных вызовов в приложении «Мойсклад», что упрощает рабочие процессы и сокращает время на поиск информации. Такое объединение повышает эффективность работы с клиентами и сокращает время обработки звонков на 30%.

«Облачный сервис “Мойсклад” активно развивает магазин приложений, сейчас там 156 приложений. Спрос на них неуклонно растет. Мы стараемся организовать работу внутри сервиса по принципу “одного окна”, чтобы максимальная функциональность была доступна в одной системе. Интеграция виртуальной АТС “Телфин.офис” с “Мойсклад” увеличивает скорость обработки клиентского запроса, позволяя быстрее реагировать на обращения клиентов. Пользователь “Мойсклад” может, не выходя из сервиса, отвечать на звонки, одновременно подгружая историю клиента и автоматически соединяя его с ответственным менеджером”, — сказал Максим Дурец, директор по продукту облачного сервиса «Мойсклад».

Интеграция сервиса «Мойсклад» с виртуальной АТС «Телфин.офис» подключается в течение часа и отличается простотой использования. Помимо удобного функционала CRM-системы «Мойсклад» для работы требуется доступ к сервисам онлайн-телефонии. Сегодня подключить виртуальную АТС «Телфин.офис» и настроить интеграцию можно самостоятельно по инструкции, без участия ИТ-специалистов или аутсорсинговых компаний. Технически взаимодействие осуществляется через специальный API, что обеспечивает безопасность и удобство совместного использования двух приложений.

«Совместно с нашими партнерами мы решаем задачи национальной цифровой трансформации, обеспечивая переход телеком-инфраструктуры наших заказчиков на отечественное программное обеспечение. Бесшовная интеграция российского облачного сервиса “Мойсклад” и платформы АТС “Телфин.Офис”, которая входит в Единый реестр российского ПО, способны закрыть бизнес-потребности клиентов, минимизируя их риски с использованием западных программных платформ», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира.