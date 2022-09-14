«Инфосистемы джет» локализует ИТ-инфраструктуру зарубежных компаний

«Инфосистемы джет» начала предлагать услуги по локализации ИТ-инфраструктуры для российских представительств зарубежных компаний. ИТ-компания помогает за месяц разработать архитектуру новой ИТ-инфраструктуры, а затем создать с нуля или модернизировать ее и выполнить миграцию существующих данных и ИТ-сервисов на территорию России. Услугой «Инфосистемы джет» уже воспользовались пять представительств зарубежных бизнесов в России. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет».

В рамках услуги команда «Инфосистемы джет» быстро, за две-четыре недели, оценивает потребности в локализации ИТ-инфраструктуры, а затем проводит миграцию ИТ-систем на доступные в России решения. При этом учитываются индивидуальные требования бизнеса к доступности сервисов, отказо- и катастрофоустойчивости, производительности.

«Представительства зарубежных компаний, которым мы сейчас помогаем локализовать ИТ-инфраструктуру, обычно опирались на отработанные практики штаб-квартир в сфере ИТ. Например, у многих из них данные и ИТ-сервисы базировались в облаках за пределами России, как и основные команды разработки и поддержки, а здесь располагалась только небольшая ИТ-инфраструктура и немногочисленная ИТ-команда. Эти компании оказались перед необходимостью по-новому организовать ИТ, и сделать это максимально быстро. В нашу услугу включен экспресс-аудит, выявляющий потребности заказчиков, и разработка сценария локализации ИТ-инфраструктуры, решающего конкретные задачи с учетом требований бизнеса и имеющихся ИТ-ресурсов. Наша команда выполнила уже несколько подобных проектов. Их особая ценность в том, что компании приступили к работе на новой ИТ-инфраструктуре спустя всего полтора месяца, не прерывая своей деятельности», — отметил Павел Тесленко, руководитель направления ИТ-консалтинга «Инфосистемы джет».

Заказчикам предлагаются различные варианты локализации ИТ-инфраструктуры — создание ИТ-инфраструктуры с использованием доступных технологий или замена ее отдельных компонентов, использование частных и гибридных облаков, размещение в коммерческих ЦОД. Ее развитие возможно на базе российских и Open Source решений. При этом специалисты ИТ-компании предлагают только совместимые продукты, чья работа в связке уже протестирована и апробирована. Чтобы обеспечить доступность сервисов, «Инфосистемы джет» также может взять на себя техническую поддержку ИТ-инфраструктуры с SLA, необходимым бизнесу.

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«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 гю работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов. Штат — более 1800 сотрудников. Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020г.), топ-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020г.).

Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.