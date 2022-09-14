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«Эвотор» наладил производство фискальных накопителей нового поколения

ИТ-компания «Эвотор» запустила производство собственных фискальных накопителей нового поколения (ФН-М).

Фискальный накопитель «Эвотора» поддерживает все форматы фискальных данных (ФФД): 1.05, 1.1 и 1.2. Его можно использовать со всеми моделями онлайн-касс Реестра ККТ ФНС России, поддерживающими ФФД версий 1.05, 1.1 и 1.2. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора».

Александр Мышкин, коммерческий директор ИТ-компании «Эвотор»: «Планируемые объемы производства в этом году составят более 100 тыс. устройств. Собственное производство ФН позволит компании полностью контролировать качество продукции и обеспечит независимость от поставщиков. Выпускаемые ФН должны удовлетворить спрос покупателей не только смарт-терминалов “Эвотор”, но и онлайн-касс других производителей».

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Фискальный накопитель «Эвотор»

Фискальные накопители «Эвотора» выпускаются в двух модификациях: «ФН-1.2 исполнение Эв15-3» со сроком действия 13 и 15 месяцев и «ФН-1.2 исполнение Эв36-3» со сроком действия 13, 18 и 36 месяцев. Старт продаж планируется с октября 2022 г.

Накопители нового поколения (ФН-М) с ФФД 1.2 предназначены для розничной торговли маркированными товарами. В отличие от предыдущих форматов, ФФД 1.2 позволяет проверить код маркировки при продаже товара и обмениваться данными с государственной системой маркировки. Постепенный переход на ФН-М и ФФД 1.2 для бизнеса начался с августа 2021 г.

Серийное производство распределено по собственным и партнерским площадкам «Эвотора». Устройство сертифицировано ФСБ России и зарегистрировано в Реестре ФНС России.

***

«Эвотор» — ИТ-компания, экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Российский производитель умных онлайн-касс — в стране активировано более 900 тыс. смарт-терминалов «Эвотор». Каждый четвертый предприниматель в России работает на «Эвоторе». В магазине приложений «Эвотор.маркет» более 850 сервисов для управления бизнесом.

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