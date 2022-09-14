Еще в 14 регионах можно воспользоваться сервисом Карты болельщика в МФЦ

К сервису подтверждения личности владельца Карты болельщика присоединились МФЦ еще 14 регионов России. Теперь получить услугу можно дополнительно в 525 отделениях центров «Мои документы». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Где еще появилась услуга: Алтайский край, Амурская область, Вологодская область, Еврейская автономная область, Ивановская область, Костромская область, Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан, Республика Крым, г. Севастополь, Ставропольский край, Томская область, Тульская область, Тюменская область.

Сегодня сервис подтверждения личности при оформлении Карты болельщика предоставляют: 48 регионов, 2110 отделений МФЦ, 13602 окна обслуживания.

Карту болельщика на данный момент оформили уже 244 тыс. человек.

Подать заявление на получение Карты болельщика можно на «Госуслугах», после чего потребуется подтвердить личность в МФЦ.