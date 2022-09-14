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«Диасофт» разработала справочник для централизованного хранения данных о БИК

«Диасофт» продолжает развивать кросс-продуктовую платформу Digital Q.Reference, предназначенную для централизованной работы со справочной информацией и хранения данных.

В состав платформы добавлен справочник «Участники платежной системы Банка России», который обеспечивает хранение и распространение информации о банковских идентификационных кодах (БИК), публикуемой Банком России. В составе каждой записи о банковском идентификационном коде содержится информация об участнике платежной системы Банка России, его счетах, ограничениях операций по счетам, код SWIFT.

Борис Калинич, архитектор платформы развития Digital Q.Reference компании «Диасофт», сказал: «Часто IT-архитектура банка включает в себя целый ряд решений от разных вендоров. Если информация о БИК используется несколькими IT-системами, приходится обновлять справочники отдельно в каждой из них. Это приводит к увеличению времени, необходимого для обновлений, объемов хранимой информации, повышает риск возникновения ошибок или использования некорректных данных. В составе одного бизнес-процесса могут оказаться разные данные о БИК организации, из-за чего платежные документы будут оформлены неправильно. Использование единого справочника БИК решает эти проблемы: актуальная информация централизованно поступает во все IT-системы».

Справочник «Участники платежной системы Банка России» может быть интегрирован во все необходимые бизнес-процессы с помощью распространенных брокеров сообщений или посредством REST API. Как и другие программные продукты в составе платформы Digital Q.Reference, этот справочник реализован в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке. Справочник «Участники платежной системы Банка России» можно использовать как отдельный продукт, независимо от других решений «Диасофт».

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