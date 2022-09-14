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Ctrl2go Solutions получила лицензию ФСТЭК

Ctrl2go Solutions (входит в группу компаний Ctrl2go) получила лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Лицензия предоставлена бессрочно приказом ФСТЭК № 250-п от 29 августа 2022 г.

Ctrl2go Solutions разрабатывает и внедряет цифровые решения для цифровизации промышленных предприятий, оптимизации работы сотрудников, производственных процессов и управления активами. В портфеле продуктов компании — система риск-ориентированного управления обслуживанием оборудования SmartDiagnostics, цифровой комплекс SmartTeam, позволяющий оптимизировать работу персонала и уровень промышленной безопасности на предприятиях, а также интеллектуальный программный комплекс SmartAdviser, который помогает управлять технологическими процессами непрерывных производств на основании данных телеметрии.

Согласно лицензии ФСТЭК, Ctrl2go Solutions имеет право оказывать услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации; проектировать в защищенном исполнении средства и системы информатизации, а также помещения с такими средствами и системами; устанавливать, испытывать и ремонтировать программные средства защиты, обработки и контроля эффективности защиты информации.

«Получение лицензии ФСТЭК — важный шаг для развития направления цифровизации предприятий госсектора в нашей компании, — сказал Александр Дмитриев, генеральный директор Ctrl2go. — Теперь не только крупный бизнес, но и государственные предприятия могут использовать цифровые решения Ctrl2go Solutions и быть уверены в том, что наши продукты и услуги соответствуют самым строгим требованиям к защите данных».

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