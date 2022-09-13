«Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и Белгородская область реализуют проект развития интеллектуальной транспортной системы (ИТС) региона. В пул работ входит как поставка нового специализированного оборудования, так и модернизация установленного ранее, включая обновление программного обеспечения. Проект призван повысить эффективность управления дорожным комплексом, что повлияет на удобство и безопасность дорожного движения. Он охватывает ключевые направления модернизации транспортной инфраструктуры в рамках комплексного подхода региона к созданию ИТС. Об этом CNews сообщили представители РИР.

Реализация проходит на основании заключенного муниципального контракта между ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта» Белгородской области и АО «Цифровые платформы и решения Умного города», которое входит в контур управления РИР. Работы по данному проекту будут завершены до конца 2022 г. Регион создает ИТС в рамках федеральной программы «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2020 г.

Проект обеспечит мониторинг транспортных потоков города и управление дорожной инфраструктурой в режиме реального времени. Также в режиме «онлайн» администрация сможет получать информацию о транспортной обстановке, включая информацию о нарушениях правил дорожного движения.

В частности, будут модернизированы светофорные объекты с целью их адаптивного управления, установлены новые детекторы для мониторинга транспортных потоков. Это позволит измерять помимо средней еще и мгновенную скорость, собирать данные в ИТС о количестве объектов и дорожных инцидентов. Также демонтируются существующие вычислительные блоки детекторов, проводится необходимая замена комплектующих, модернизация программного обеспечения, осуществляется монтаж и подключение к сетям энергопотребления, проводятся пуско-наладочные работы, метрологическая поверка.

«Создание работоспособной и перспективной транспортной модели региона невозможно без качественного сбора данных, их интеллектуальной обработки. Системный, комплексный подход – наш ключевой инструмент. Интеллектуальная транспортная система – управление на основе реальных данных в режиме реального времени. Данный проект – очередной шаг в построении именно такой системы, которая фиксирует не только нарушения, а весь трафик движения; на основе собранных данных мы строим работу различных сервисов. Единая интеллектуальная транспортная система на базе современных технологий сбора и обработки данных решает целый комплекс важных задач. Это достижение нулевой смертности на дорогах, обеспечение высокого качества и безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры», – сказал первый заместитель губернатора – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

«Белгородская область является одним лидеров внедрения интеллектуальных транспортных систем. Коллеги уже несколько лет активно ведут работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Регион реализует много проектов с применением IT-технологий, которые помогают повысить безопасность перевозки пассажиров и снизить аварийность. Наш проект – один из них, и мы рады применить в регионе наши компетенции и экспертизу», – отметила Елена Лекомцева, директор проектного офиса «Интеллектуальные транспортные системы» РИР.

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АО «Русатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 17 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 г. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет более 4 ГВт, тепловая – около 20 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 30 городах от Мурманска до Сахалина.