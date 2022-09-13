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Подтверждена совместимость платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр» с «Ред ОС»

Российские разработчики из компаний «Открытая мобильная платформа» и «Ред софт» подтвердили совместимость платформы управления «Аврора центр 3.1.1» с операционной системой «Ред ОС».

Платформа управления мобильными устройствами «Аврора центр», разработанная российской компанией «Открытая мобильная платформа», обеспечивает централизованное управление парком мобильных устройств. Платформа «Аврора центр» сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия средств обеспечения безопасности (УД 4) и включена в реестр отечественного ПО.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Платформа управления парком мобильных устройств «Аврора центр» успешно зарекомендовала себя на крупнейших проектах корпоративной мобильности в России. В рамках программы импортозамещения многие проекты теперь реализуются на стеке отечественных технологий, в частности с использованием сертифицированных серверных операционных систем, – отметил директор по разработке платформы управления компании «Открытая мобильная платформа» Анатолий Петров. – Мы рады предложить компаниям и организациям нашу доверенную и проверенную платформу управления, которую можно использовать на российской «Ред ОС».

«Рынок нуждается в комплексных отечественных решениях, которые помогут решить задачи различных уровней без использования иностранных технологий. Подтвержденная совместимость платформы «Аврора центр» с «Ред ОС» позволит заказчикам выстраивать работу в области корпоративной мобильности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры, придерживаясь программе импортозамещения», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

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