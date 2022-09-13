Каждая четвертая компания увеличит затраты на решения для работы с данными в 2022 году

VK Cloud и Arenadata провели исследование, как компании на российском рынке используют решения и технологии для работы с большими данными, с какими сложностями и барьерами сталкиваются и как их решают. Об этом CNews сообщили представители VK Cloud.

Среди участников исследования 62% используют системы для работы с большими данными, при этом 28% из них начали внедрять такие решения в течение последних двух лет. Подобная динамика связана с цифровизацией предприятий в период пандемии, ростом объема собираемых данных, стремлением увеличить прибыль в условиях высокой конкуренции.

Несмотря на вызовы для бизнеса, связанные с ограничением доступности инфраструктуры и инструментов, 65% компаний сохранят бюджет на дата-проекты на прежнем уровне. Каждый четвертый бизнес увеличит затраты на это направление в 2022 г., преимущественно это актуально для предприятий финсектора, розничной торговли, FMCG, ТЭК.

При внедрении проектов по работе с большими данными компании сталкиваются с низким уровнем компетенций внутренней команды (22%), плохо каталогизированными данными (21%), неготовностью инфраструктуры (12%) и другими факторами, которые могут стать барьерами при разработке и эксплуатации решений для работы с данными.

67% решают проблему дефицита кадров привлечением внешней экспертизы: интеграторы помогают внедрять проекты «под ключ», а агентства — решать локальные задачи. Кроме того, участники опроса работают с консалтинговыми компаниями.

Для работы с большими данными 46% компаний используют облачные решения, еще 29% планируют начать работать с ними в ближайшее время. Одно из наиболее востребованных направлений облачных сервисов — инструменты для бизнес-аналитики (BI, их применяют 47% компаний). В перспективе драйверами роста рынка облаков могут стать сервисы для обработки и хранения данных, а также комплексные облачные дата-платформы. Среди преимуществ перехода на облачную инфраструктуру и сервисы участники исследования выделяют поддержку в их администрировании со стороны провайдеров, а также возможность эффективнее использовать ресурсы внутренней команды, обеспечивающей работу с данными.

«Российский рынок решений в области больших данных уже достаточно зрелый. Сформированный технологический стек и накопленная экспертиза снижают порог входа для компаний в работу с ИТ-решениями. В условиях новых вызовов компании продолжат активно использовать облачные сервисы для работы с массивами данных, чтобы обеспечить гибкое масштабирование инфраструктуры, быстрее тестировать гипотезы и выводить цифровые продукты на рынок. Это, в свою очередь, поможет формировать новые ценности для бизнеса», — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud.

«Несмотря на то, что мы давно на этом рынке, очень многие инсайты, полученные на базе этого исследования, даже для нас были откровением. Мы очень благодарны нашим клиентам, которые понимают важность таких исследований, откликнулись на наш призыв и поделились с нами информацией. Надеемся, что их опыт поможет другим организациям, которые сейчас находятся в состоянии выбора, сделать правильный выбор», — отметил Сергей Золотарев, генеральный директор Arenadata.

В исследовании VK Cloud и Arenadata приняли участие 150 руководителей ИТ-подразделений из крупных компаний в разных отраслях, включая FMCG, финансы, машиностроение, ТЭК, медицину и фарминдустрию. В качестве методов исследования использовали опрос и глубинные интервью.

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