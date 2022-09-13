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«Эр-телеком» организовал в Перми умное городское освещение

«Эр-телеком холдинг» завершил работы по проекту организации умного городского освещения, охватывающего всю территорию Перми.

В результате проекта на новые эффективные светодиодные приборы было заменено 11 тыс. старых ламповых уличных светильников. Важной особенностью стала интеграция интеллектуальной системы управления наружным городским освещением с существующей системой диспетчеризации и управления МУП «Горсвет» Перми.

Управление светильниками осуществляется дистанционно. Система работает на основе беспроводной сети интернета вещей на базе технологии LoRaWAN.

«Мы продолжаем расширять географию нашего проекта «Умный свет» и отмечаем высокий интерес со стороны региональных органов исполнительной власти к внедрению «световых инноваций» на своей территории, – сказал Илья Васкецов, руководитель направления по взаимодействию с государственным сегментом «Эр-телеком холдинга». – Планируем, что в ближайший год масштабы нашего проекта увеличатся в 2 раза».

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