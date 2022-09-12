Robin выпустила новую версию своей RPA-платформы

Robin, разработчик одноименной российской RPA-платформы, презентовала новый релиз продукта. Новая версия платформы отвечает запросам российского рынка в условиях импортозамещения, утверждают в Robin. Новая функциональность платформы позволит RPA-разработчикам российских компаний без потери качества роботизировать бизнес-процессы.

Одна из главных новинок релиза – Low-Code-режим. Режим расширяет возможности работы с платформой для программистов. Теперь в «Студии» можно переключаться между двумя режимами: No-Code и Low-Code. Это значит, что платформа Robin дает большие возможности не только бизнес-пользователям, но и разработчикам. Возможность писать собственный программный код внутри сценария робота обеспечивается с полным соблюдением всех стандартов информационной безопасности. Платформа Robin RPA остается безопасной и защищает робота от возможности подмены кода или библиотек при работе робота, исключает несанкционированный доступ к исходному коду и т.д.

Одно из главных функциональных обновлений – полноценные и встроенные в «Оркестратор» очереди сообщений. Очереди сообщений не используют в себе проприетарные решения. Например, очереди могут быть триггером для старта робота, позволяют задать количество попыток обработки элементов очереди и отложить обработку элемента на время. Управлять очередями позволяет пользовательский веб-интерфейс, API или действия робота. Статусная схема обработки элементов и теги позволяют оценить состояние элементов в очереди. Для взаимодействия с очередями с помощью роботов можно использовать готовую группу действий в «Студии».

«Сейчас рынок RPA активно развивается, и все российские платформы постоянно выпускают обновления с целью заменить иностранные аналоги. Мы гордимся тем, что несмотря на очевидный вектор импортозамещения, мы также предлагаем рынку и новый функционал, уникальный для такого рода решений. Наш новый релиз помогает нам стать ближе к пользователям зарубежных платформ, но при этом сохранить все наши ключевые преимущества, такие как безопасность разработки, легкая масштабируемость и простота для пользователя», – сказал Павел Борченко, генеральный директор Robin.

В обновленной версии Robin из обычной RPA-платформы трансформируется в комплексную систему роботизации. Элемент «Робот как действие» дает возможность внедрять в схему робота взаимодействие с другими роботами. Таким образом, с помощью роботов можно решать не просто локальные задачи, а роботизировать сквозной процесс, этапы которого могут выполняться последовательно и параллельно, даже на разных компьютерах или серверах.

С помощью элемента «Диалог с пользователем» можно включить в роботизированный процесс сотрудника, принимающего решение (в случае необходимости) за счет возможности вывода диалоговых окон и экранных форм для заполнения данных. Ключевая особенность в том, что такие формы могут выводиться на рабочем месте сотрудника, где бы не выполнялся сам робот. Также добавлены действия по распознаванию и синтезу человеческой речи. Теперь, в дополнение к уже имеющимся инструментам работы с чат-ботами, можно настроить управление роботами с помощью голоса.

«Этим релизом мы совместили преимущества No-code- и Low-code-подходов, доработали и добавили недостающий функционал, который был важен компаниям, переходящим с зарубежных платформ. Также решили ряд дефектов и проблем, в частности связанных с производительностью и быстродействием. Этим релизом также начинаем переход от RPA-платформы к платформе для роботизации сквозных процессов», – отметил Иван Мельников, директор по развитию продуктов Robin.