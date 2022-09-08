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В HRlink теперь доступны гибкие маршруты согласования документов

В сервисе кадрового электронного документооборота HRlink теперь можно настраивать гибкие маршруты подписания документов. Новый модуль позволит пользователям HRlink экономить до 80% времени на сложных многоэтапных согласованиях. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Компании нередко сталкиваются с необходимостью согласовать или подписать кадровые документы в несколько этапов, к примеру, если их нужно утвердить руководителям на разных уровнях организации, прежде чем они приобретут юридическую силу. Такая сложная логистика документов часто встречается у крупного бизнеса численностью от 500 человек. Новый модуль HRlink позволяет последовательно подписывать документ несколькими сотрудниками с использованием разных видов электронной подписи.

На реализацию новой функциональности HRlink ушло немногим более трех месяцев, еще три — на подготовку. Компания провела custdev для выяснения потребностей клиентов, изучила лучшие практики рынка.

«Мы видели растущий спрос на гибкие маршруты согласований со стороны клиентов, преимущественно крупных компаний. Но прежде чем приступить к разработке модуля, мы провели множество исследований и протестировали несколько гипотез. Это позволило запустить действительно полезную клиентам функциональность без удорожания самого продукта», — сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.

В результате появился новый модуль, который позволяет настроить шаблоны маршрутизации документов. Принцип работы модуля прост: кадровик создает шаблон маршрута с указанием нужных этапов и критериев, и документ начинает автоматически двигаться по цепочке от одного сотрудника к другому. На каждый новый этап он переходит только после подписания на предыдущем. Вручную ничего перемещать, контролировать и настраивать не нужно.

Среди преимуществ модуля — возможность преднастроить тип подписи на каждом этапе согласования, а также простая и интуитивно понятная настройка шаблонов. Можно начать использовать модуль без предварительной подготовки.

«Шаблоны — это возможность облегчить постоянно повторяющуюся работу HR-специалистов. Им не нужно раз за разом настраивать последовательность сотрудников, которые должны ознакомиться с документом, или предварительно согласовывать его в почте. Многоэтапное подписание можно завершить в считанные минуты. Итоговая экономия времени — до 80%», — сказал Дмитрий Махлин.

Модуль автоматически стал доступен всем текущим и будущим пользователям HRlink.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.

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