Около 200 тыс. человек воспользовались «умной» оплатой проезда в Твери и Калининском районе

Новым цифровым сервисом оплаты проезда в мобильном приложении «Волга» воспользовались почти 200 тыс. пассажиров с момента запуска. Сервис разработан компанией «Датапакс» и запущен в рамках развития новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе в конце июня 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

В автобусах «Транспорта Верхневолжья» установлены специальные датчики, которые идентифицируют смартфон пассажира при открытии мобильного приложения «Волга» и отправляют на него уведомление для подтверждения оплаты проезда. Чтобы система идентифицировала смартфон пассажира, в нем обязательно должны быть активны геолокация и Bluetooth. После оплаты с кошелька мобильного приложения будет сформирован электронный билет.

«Мы видим, что цифровой сервис оплаты проезда становится все более популярным у пользователей мобильного приложения "Волга". Благодаря новой технологии пассажирам не нужно задерживаться на входе в транспортное средство, можно спокойно разместиться в салоне и оплатить проезд из любой точки автобуса. Сейчас цифровой сервис доступен на всех автобусных маршрутах города Твери и Калининского района. Если данный сервис окажется действительно востребованным у жителей Тверской области, то в дальнейшем он будет тиражироваться на все остальные районы, где работает "Транспорт Верхневолжья"», — сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

При входе в автобус на городских маршрутах сразу появится уведомление о необходимости оплатить фиксированную стоимость поездки. Для корректного списания денежных средств на маршрутах «Транспорта Верхневолжья» с зональной тарификацией нужно обязательно выбрать конечную остановку, и стоимость проезда рассчитается автоматически.

«Умная» оплата проезда была запущена в пилотном режиме на маршруте №7 «Улица Зеленая – микрорайон Радужный» в Твери в декабре 2021 г. Тестовые испытания показали, что время посадки при таком способе оплаты сокращается на 30%, соответственно при массовом использовании сервиса уменьшится и общее время в пути.

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ООО «Датапакс» – российский разработчик и оператор информационно-технологических решений для пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок– комплексный инструмент MaaS, включающий сервисы для органов власти, организаторов перевозок, перевозчиков и пассажиров.