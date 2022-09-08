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Linxdatacenter расширяет сотрудничество с «Лигой цифровой экономики»

Провайдер ИТ-инфраструктуры и облачных решений Linxdatacenter сообщил о том, что более чем в 2 раза увеличил объем сотрудничества с ГК «Лига цифровой экономики». Это позволит группе компаний предоставлять отказоустойчивые и надежные облачные сервисы клиентам.

Группа компаний «Лига цифровой экономики» оказывает профессиональные услуги в области информационных и цифровых технологий. ГК привлекает более 5 тыс. экспертов и создает центры компетенций по цифровым технологиям. Всего таких центров более 70: они реализуют порядка 1 тыс. проектов ежегодно.

Linxdatacenter является партнером «Лиги цифровой экономики» с 2017 г.: заказчик арендует серверные мощности в рамках услуги colocation (размещение оборудования заказчика) в дата-центре Linxdatacenter в Москве. На базе ресурсов ЦОДа компании-участники «Лиги» реализуют облачные проекты для российских предприятий в различных отраслях экономики.

«Для масштабных проектов часто требуется большое количество вычислительных мощностей, и именно поэтому нам необходим надежный провайдер, способный оперативно предоставлять нам вычислительные ресурсы с высокой степенью стабильности и доступности. Расширяя сотрудничество с Linxdatacenter, мы ускоряем процессы цифровизации наших клиентов», — отметил Иван Старункин, директор по информационным технологиям, «Лига цифровой экономики».

Участники «Лиги цифровой экономики» создают информационные системы для органов власти и крупного бизнеса. Например, ими внедрены ERP-система и цифровой хаб для крупнейших российских телеком-операторов, реализован биллинг для национальной платежной системы, автоматизированы бизнес-процессы крупнейших ритейлеров, а также созданы мощные индустриальные решения для федеральных поставщиков энергоресурсов.

«Высокотехнологичная инфраструктура и экспертиза команды Linxdatacenter помогают нашим партнерам обеспечивать своих клиентов самыми современными облачными решениями. Мы ценим эту возможность вносить собственный вклад в цифровизацию российского бизнеса», — отметил Андрей Перекрест, генеральный директор Linxdatacenter.

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