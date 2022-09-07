«Диасофт» поможет автоматизировать сделки урегулирования с добросовестными участниками клиринга на Московской и Санкт-Петербургской биржах

Специалисты компании «Диасофт» разработали функциональность, расширяющую возможности автоматизации биржевых технических сделок РЕПО в продукте «Учет сделок на биржевом рынке ценных бумаг» (входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets). Новая функциональность предназначена для автоматизации процесса добавления клиентских сделок урегулирования, заключаемых на Московской и Санкт-Петербургской биржах для исполнения обязательств центрального контрагента по поставке ценных бумаг по нетто-требованиям добросовестных участников клиринга. Он позволяет загружать общую сделку РЕПО и автоматически распределять ее среди клиентов брокерского обслуживания по заданному алгоритму.

Формируемые на бирже сделки урегулирования с добросовестными участниками клиринга инициируются на брокера, который может распределить сделки среди клиентов брокерского обслуживания по определенному алгоритму. Для сотрудников бэк-офиса банка это трудоемкая задача, поскольку нужно найти определенных клиентов среди большого количества клиентов на брокерском обслуживании и для них вручную оперативно добавить сделки урегулирования.

Новая функциональность в продукте «Учет сделок на биржевом рынке ценных бумаг» обеспечивает: загрузку из биржевых отчетов технических сделок РЕПО или сделок продажи/покупки, заключенных на Московской Бирже, и исполнение таких сделок. В частности: загрузку информации по совершенным сделкам на фондовом рынке (SEM03); загрузку выписки из реестра сделок, принятых в клиринг (EQM06); загрузку из биржевых отчетов сделок урегулирования, заключенных на Санкт-Петербургской бирже, и исполнение таких сделок. В частности: загрузку информации о договорах, заключенных участником торгов за торговый день (SPB03); загрузку отчета об обязательствах, допущенных в клиринг (MFB06); автоматическое разделение сделок урегулирования на клиентские сделки исходя из величины нетто-требований по ценным бумагам клиентов на брокерском обслуживании. Дальнейший учет сформированных клиентских сделок урегулирования осуществляется по типовому процессу обработки клиентских сделок.

Автоматизированный процесс добавления сделок РЕПО и их распределение среди клиентов брокерского обслуживания снижает нагрузку на персонал банка и позволяет перераспределить рабочее время сотрудников на более важные, профильные задачи и повысить операционную эффективность бизнеса.