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Более 80 тыс. студентов могут быть зачислены на «цифровые кафедры» до конца сентября 2022 года

Более 80 тыс. студентов должны быть зачислены на «цифровые кафедры» до 30 сентября 2022 г, приступить к обучению они смогут уже в начале октября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Студенты будут обучаться по программам, прошедшим защиту на отраслевых рабочих группах. В их оценке приняли участие более 200 экспертов – представители федеральных ведомств, топ ИТ и отраслевых компаний, представители образования и науки.

«Мы совместно с Минобрнауки России предусмотрели механизм подготовки программ в вузах, которые прошли согласование на рабочих группах, и они стали значительно качественнее, более ориентированы на отрасль и готовы для реализации на "цифровых кафедрах"», – отметил замглавы Минцифры Николай Яцеленко.

Ожидается, что до конца 2025 г. обучение на «цифровых кафедрах» завершат свыше 385 тыс. человек, а к 2030 г. – более 900 тыс. студентов.

Первоначальная концепция проекта предполагала получение ИТ-квалификации только на дополнительных профессиональных программах ИТ-профиля, теперь это возможно в пределах основной образовательной программы высшего образования, реализуемой по двум направлениям, одним из которых является направление по ИТ-профилю.

«В рамках программы "Приоритет-2030" в этом году был запущен масштабный проект по подготовке кадров для ИТ-отрасли. Благодаря привлечению к разработке и обсуждению новых программ экспертов ИТ-отрасли мы увидели "живые", конкурентоспособные программы, которые должны заинтересовать не только наших студентов, но и сотрудников предприятий в сфере ИТ. Университеты, в свою очередь, имели возможность получить обратную связь от экспертов и подготовить действительно востребованный продукт», – отметил директор Департамента координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки России Виталий Гришкин.

Всего Минцифры России совместно с АНО ВО «Университет Иннополис» и АНО «Цифровая экономика» рассмотрели 505 программ в рамках проекта «Цифровые кафедры». В защите приняли участие более ста вузов-участников и вузов-кандидатов на участие в программе «Приоритет-2030». Вузы прошли три этапа оценки программ: первичная, экспертная и отраслевая, а сейчас дорабатывают свои программы в соответствии с полученными рекомендациями.

«Впервые в истории реализации национальной программы создан механизм, объединяющий усилия государства, бизнес-сообщества и вузов в целях подготовки кадров ИТ-отрасли, за что мы очень благодарны Минцифры России и Минобрнауки России. Предварительно все программы "цифровых кафедр" защищают на заседаниях отраслевых рабочих групп, где их презентуют непосредственно руководители "цифровых кафедр". До защиты программы проходят экспертизу и получают оценку экспертов АНО "Цифровая экономика"», – сказала врио директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Также для разработки программ университетом «Иннополис» при поддержке экспертного сообщества разработана матрица (модель) цифровых компетенций в разных сферах деятельности в области ИТ. В соответствии с ней будет проводиться обучение необходимым компетенциям.

«Созданная университетом “Иннополис” матрица компетенций полностью отражает актуальную потребность цифровой экономики в квалифицированных кадрах с учетом отраслевой специфики. Обучение студентов по такой матрице позволяет в последствии провести комплексную оценку обучения студента и увидеть реальные результаты осуществления проекта», – отметила руководитель Ассесмент-центра АНО ВО «Университет Иннополис» Светлана Соколова.

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