«Сберкорус» завершил внедрение кадрового электронного документооборота в ИТ-компании СНЭП АЙТИ

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила внедрение кадрового электронного документооборота (КЭДО) в российской ИТ-компании СНЭП АЙТИ. К сервису КЭДО от «Сберкорус» уже подключено 30 сотрудников компании, которые оформили 120 электронных кадровых документов. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

Сотрудники СНЭП АЙТИ получили возможность взаимодействовать с кадровым департаментом в онлайн-формате: подписывать электронной подписью трудовой договор и соглашение о конфиденциальности, передавать документы, содержащие личные данные, направлять заявления на отпуск, получать и подписывать дополнительные соглашения к трудовым договорам, приказы на командировки, внутренние нормативные акты и другие кадровые документы.

Среди важных преимуществ КЭДО «Сберкорус» в компании выделили отсутствие необходимости оформлять электронную подпись каждому сотруднику (авторизация происходит через «Сбер ID» или CНИЛС), а также простоту и удобство интерфейса системы для сотрудников, что не требует обучения работе с КЭДО.

Не менее важным фактором стало значительное снижение финансовых затрат на отправку документов для распределенных команд сотрудников компании, которые работают из разных уголков страны. Компания провела оценку денежных затрат на курьерские услуги, расходы на бумагу, печать, комплектующие и расходные материалы для оформления документов и все эти затраты оказались выше стоимости внедрения и использования КЭДО.

Ежедневная тесная коммуникация с рабочей группой «Сберкоруса» помогла реализовать проект за месяц без остановки процессов в кадровом департаменте.

«Одно из главных преимуществ электронного документооборота – это значительное сокращение расходов на печать (траты на бумагу, оргтехнику и расходные материалы к принтерам), почтовую пересылку и хранение документов. Не менее важна и экономия времени. Прежде всего, оценили внедрение КЭДО наши специалисты по кадрам. Руководство оценило внедрение системы как освоение новейшей технологии взаимодействия с сотрудниками. Это позволило укрепить лояльность нашей команды. Этим сервисом мы показали заботу о комфорте каждого из наших сотрудников. Сотрудники были довольны: необходимость в физической передаче работникам бумажных документов отсутствует, а процессы принятия решений по документам и доведения этих решений до сотрудников ускорились многократно. Особенно довольны сотрудники бухгалтерии, который получают документы в срок», — сказала менеджер по кадровому администрированию в СНЭП АЙТИ Марина Минько.

«Сейчас цифровизацией кадрового документооброта занимаются передовые и технически развитые компании, лидеры своих индустрий и отраслей. В этих компаниях высоко ценят время и знают, что любое сокращение времени на бизнес-процесс и сокращение трудозатрат становятся не только способом сэкономить деньги, но и выигрывать в острой конкурентной борьбе. В ближайший год КЭДО придет в каждую третью компанию в России, так как выгоды от его внедрения очевидны», — отметил руководитель сервиса КЭДО в «Сберкорус» Алексей Сахненко.

Сервис кадрового электронного документооборота (КЭДО) запущен в апреле 2021 г. Сегодня среди пользователей сервиса уже есть картографический сервис 2GIS, торгово-производственная компания «Стандартпарк» и еще более 77 компаний. С момента запуска в сервисе отправлено 3000 заявлений на отпуск, 4000 приказов о направлении работника в командировку, около 600 приказов о приеме на работу и тысячи других документов. В сервисе есть калькулятор для расчета экономии денег при переходе на кадровый электронный документооборот. Это поможет компании любого размера понять, какую именно сумму позволит сэкономить электронный кадровый документооборот.