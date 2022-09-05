Konica Minolta станет эксклюзивным дистрибьютором решения EasySeparate

Кonica Minolta Business Solutions Russia и компания EasyData заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства они будут продвигать отечественную платформу EasySeparate, работать над построением нейросетей и применять различные движки распознавания для автоматизации у российских клиентов процессов обработки текстов, изображений, QR-кодов и других элементов идентификации. Ранее компании уже реализовали ряд проектов на территории ЕС. Новое соглашение о сотрудничестве призвано усилить их совместную экспертизу и расширить присутствие в России. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta.

Системы для распознавания данных занимают важное место в портфеле программных решений Konica Minolta. Благодаря сотрудничеству с EasyData, которая отличается сильной командой разработки, компания сможет работать еще с одним высокоэффективным решением этого класса – платформой ESV Platform. Она взаимодействует с любым движком оптического распознавания (OCR), например, Tesseract, YandexVision, ABBYY FineReader Engine, что позволяет добиться гибкости при внедрении и настройке системы. Программные решения от EasyData разрабатываются силами российских специалистов. В настоящий момент выпущена целая линейка решений. Это продукт для извлечения данных из цифровых документов PDF Communicator, система распознавания и анализа документов – EasySeparate а также платформа распределенного распознавания и обработки документов ESV Platform, которая сейчас проходит сертификацию для включения в Реестр отечественного ПО.

Продукты ESV Platform и EasySeparate предназначены для автоматизации процесса обработки документов и извлечения значимых данных. Система получает документы и данные из различных источников, а также может их обрабатывать и экспортировать согласно бизнес-требованиям заказчика. В случае необходимости пакет документов или их данные могут быть направлены на проверку оператору верификации. Компонент EasyVerify позволяет выполнить такую проверку в браузере без установки дополнительных программ.

ИТ-компания EasyData работает на российском рынке более 10 лет, специализируясь на выпуске и интеграции решений для обработки больших данных. Разработчики EasyData имеют опыт работы с системами распознавания и создания высоконагруженных приложений. Так, система ESV Platform способна обрабатывать 20 млн изображений в сутки.

«Наша компания является эксклюзивным дистрибутором решений EasyData. Применение таких востребованных на рынке продуктов, как EasySeparate и ESV Platform, становится особенно актуальным в рамках курса на импортозамещение и существенно увеличивает возможности Konica Minolta по автоматизации обработки и распознавания информации. В рамках сотрудничества мы сможем расширить возможности платформы, создавая совместно с EasyData наиболее востребованные решения для решения клиентских задач. Также рассматриваем возможность дополнить существующие решения передовыми продуктами – роботизированными технологиями и СЭД. Уверены, что в кооперации с партнером мы сможем реализовать много успешных проектов и оперативно адаптироваться к новым рыночным условиям», – сказал Кирилл Чеханков, руководитель отдела ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia.

«Работа с большими данными и технологии Computer Vision – наша специализация, а коллеги из Konica Minolta обладают большим опытом в оптимизации различных бизнес-процессов. Объединив нашу экспертизу при работе с EasySeparate и ESV Platform, мы сможем предложить заказчикам наилучшие решения для автоматизации процессов обработки и распознавания различной информации – от полнотекстового распознавания до создания нейросетей для извлечения слабоструктурированных данных из сложных документов. Мы планируем сосредоточиться на работе в следующих отраслях: производство, торговля, логистика, финансы, образование», – отметил Роб Камерлинк, генеральный директор EasyData B.V.

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ООО «Коника Минолта бизнес сольюшнз Раша» - ИТ-провайдер полного цикла. Предоставляет услуги по управлению различными этапами работы с документами, включая сканирование, распознавание, а также организацию договорного процесса, внедрение электронных архивов и инструментов интеллектуального поиска. В структуре департамента ИТ-решений компании представлены направления: СЭД, КЭДО, OCR, RPA, ESM, ИБ, заказная разработка. В части заказной разработки есть успешные кейсы, связанные с созданием информационных систем под требования заказчика, в том числе, с применением технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, нейросетей и машинного зрения. Большинство решений, с которыми работает компания, строится на импортонезависимом стеке технологий. По всем направлениям бизнеса применяются продукты, входящие в реестр российского ПО. Также налажены партнерские отношения с ведущими российскими разработчиками в области управления процессов, программных роботов, ЭДО, Service Desk.

ООО «Коника Минолта бизнес сольюшнз Раша» работает в России с 2001 г. Представительства расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске, широкая партнерская сеть – во всех регионах. Является частью холдинга Konica Minolta Inc., Токио, Япония, который представлен дочерними структурами и дистрибьюторами более чем в 80 странах Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки. Объем продаж холдинга в 2021 финансовом году – более $6,7 млрд.