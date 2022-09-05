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ICL Services поможет перейти на BI-решения на базе платформы «Форсайт»

ICL Services и «Форсайт» подписали партнерское соглашение. Стороны планируют объединить усилия для решения актуальных задач импортозамещения, чтобы обеспечить российских заказчиков качественными аналогами зарубежных BI-систем.

«Сегодня большие ожидания связаны с российскими программными продуктами. При этом в центре внимания – зрелые решения, уже зарекомендовавшие себя на российском рынке. В переходный период импортозамещения для заказчиков важно, чтобы продукт имел широкую функциональность, был надежным и высокопроизводительным, доказал свою работоспособность в ряде масштабных внедрений. Именно к таким решениям относится «Форсайт. Аналитическая платформа, – отметил старший менеджер по поддержке продаж Ильдар Надреев. – Наша задача – предложить клиентам переход на платформу «Форсайт» для визуализации и анализа данных в качестве эффективной альтернативы продуктам западных BI-вендоров».

«Мы объединяем опыт наших компаний, чтобы создавать современные решения, актуальные для корпоративных заказчиков. Платформа «Форсайт» способна обрабатывать большие массивы данных, поддерживает различные типы данных и их источников, включает инструменты моделирования и прогнозирования – и это именно те запросы, которые сегодня важны госзаказчикам и крупным корпоративным клиентам», – сказал руководитель партнерской программы компании «Форсайт» Александр Стуров.

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