Производитель «Мирамистина» и Directum RX «растворяют» бумажный документооборот

Разработчик и производитель лекарственного препарата «Мирамистин» перевел с помощью Directum RX в электронный вид бизнес-процессы, связанные с выполнением требований Фармацевтической системы качества (ФСК) и стандарта GMP. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Контроль и исполнение GxP-документации. Для создания GxP-документов используются шаблоны, которые легко поддерживать в актуальном виде без помощи разработчиков. Согласование проходит в электронном виде по заранее настроенному маршруту, что обеспечивает прослеживаемость этапов согласования, информация о планах-графиках разработки документации хранится в специальном реестре. Система обеспечивает автоматическое кодирование и контроль сроков разработки и актуализации документов.

Управление CAPA-планами. Доступ пользователей к планам CAPA разграничен в соответствии с их полномочиями. Все сведения о CAPA хранятся в системе, потерять важную информацию невозможно. Сведения обо всех документах CAPA-plan заносятся в реестр с указанием разработчика и его подразделения. В реестре есть возможность отслеживать ход выполнения плана, что способствует повышению прозрачности работы с CAPA.

Контроль внесения изменений. Разработаны регламенты согласования и оценки влияния изменений, отчеты по их внедрению и пр. Сведения обо всех инициированных изменениях в компании заносятся в специальный реестр листов изменений.

«Инфамед К» стремится к импортонезависимости ИТ-инфраструктуры, поэтому система развернута на СУБД Postgres Pro, а для редактирования документов используется пакет OnlyOffice. Проект цифровизации реализован совместно с компанией «Акелон».

Алла Боровик, заместитель директора по качеству «Инфамед К»: «Внедрение цифровых инструментов для оптимизации бизнес-процессов в соответствии с международными стандартами GMP дает нам значительное преимущество и повышает управляемость системой качества. Это прежде всего сказывается на сокращении влияния человеческого фактора: люди совершают меньше ошибок, соблюдаются сроки и регламенты, снижаются риски несоответствия».

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ООО «Инфамед К» — разработчик и производитель лекарственных препаратов Мирамистин и Окомистин. Компания отвечает за полный цикл производства: от синтеза активной фармацевтической субстанции до выпуска готового продукта.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

«Акелон» — генеральный партнер компании Directum, предоставляющий комплексные услуги в сфере консалтинга и внедрения бизнес-приложений, начиная от управленческого консалтинга и заканчивая автоматизацией конкретных бизнес-процессов.