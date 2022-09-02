Платформа «Гринатома» для программной роботизации «Атом.РИТА» включена в реестр отечественного ПО

Цифровой продукт центра экспертизы RPA (Robotic Process Automation) «Гринатома» – платформа «Атом.РИТА» включена в Единый реестр российского ПО.

«Атом.РИТА» (роботизированный интеллектуальный технологичный ассистент) – это RPA-платформа для настройки и сопровождения программных роботов, взаимодействующих с корпоративными системами и приложениями через пользовательский интерфейс. Команда разработки занимается программной роботизацией уже пять лет – за это время создано около 400 программных роботов, которые активно используются на предприятиях «Росатома» для повышения эффективности бизнес-процессов.

Текущая ситуация, связанная с уходом западных вендоров, показала реальную потребность рынка в продукте, который обладает высокой производительностью, соответствует требованиям информационной безопасности и удобен для пользователей.

Платформа роботизации «Гринатома» позволяет произвести миграцию программных роботов с иностранных платформ без потери производительности и удобства использования. Это возможно благодаря широкой функциональности продукта: в решение заложено более 200 активностей для работы с приложениями, файлами, папками и различными корпоративными системами. Платформа обеспечивает возможность автоматического запуска роботов UiPath на время миграции, предоставляет аналитику и отчетность по всем роботам в виде разнообразных дашбордов.

Одна из главных особенностей платформы – наличие интеллектуальных компонентов, которые помогают в обработке неструктурированных данных, например, решая такие задачи как классификация обращений клиентов или сотрудников. Также платформа умеет обрабатывать данные с отсканированных документов и взаимодействовать с пользователями с помощью обработки голосовых запросов.

«Являясь ИТ-интегратором атомной отрасли, «Гринатом» наработал большой опыт в сфере автоматизации бизнес-процессов компании, в том числе и роботизации. Благодаря разработкам нашего центра экспертизы RPA мы смогли не только автоматизировать рутинные процессы, но и решать более интеллектуальные задачи. Создание собственной импортонезависимой RPA-платформы – закономерная эволюция работы «Гринатома» в этом направлении», – сказал генеральный директор «Гринатома» Михаил Ермолаев.