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Ижевский радиозавод управляет испытательной лабораторией с помощью систем «1С»

Специалисты казанского офиса «1С Рарус» разработали новый функционал управления испытательной лабораторией на базе решений «1С:Предприятие» для аккредитованного центра ООО «ИРЗ ТЕСТ». Новая подсистема позволяет компании работать в едином информационном пространстве, управлять процессом испытаний электронной компонентной базы, комплектующих изделий и оборудования, а также формировать необходимую отчетность. Об этом CNews сообщили представители «1С Рарус».

Группа компаний «Ижевский радиозавод» — российское приборостроительное предприятие реализующее национальные и международные проекты в области радиоэлектронного приборостроения для стратегически важных отраслей: ракетно-космической промышленности, железных дорог, нефтедобывающей отрасли и телекоммуникации.

Компания ответственно подходит к контролю качества выпускаемого оборудования и комплектующих, которые используются на производстве. За это отвечает аккредитованный испытательный центр ООО «ИРЗ ТЕСТ», который специализируется на проведении дополнительных и сертификационных испытаний электронной компонентной базы (ЭКБ), готовых изделий и оборудования. После старта проекта по модернизации корпоративной информационной системы и перехода завода на платформу «1С:Предприятие», случился разрыв между новой системой и процессами испытательной лаборатории, не входившей в первую очередь проекта. «ИРЗ ТЕСТ» также решили отказаться от предыдущей системы автоматизации в пользу программ «1С№.

Для работы в переходный период была создана обособленная база в «1С:ERP», куда загружались данные по номенклатурам и проводимым испытаниям. Результаты тестов в полуручном режиме переносились в основную ERP-систему. Такой подход был оптимальным в переходный период, но по мере завершения основного проекта были зафиксированы некоторые ограничения.

Во-первых, развитие обособленной базы «1С:ERP» велось с применением не всех правил и стандартов разработки, принятых на основном проекте.

Во-вторых, производство и регламентированный учет велись в разных базах. Бухгалтерия «ИРЗ ТЕСТ» работала в основной базе, а испытательная лаборатория — в обособленной.

В-третьих, результаты испытаний загружались в основную базу в ручном режиме, из-за чего могла пострадать оперативность и достоверность данных.

Специалистами компании «1С Рарус» были выполнены работы по переносу функционала и нормализации всех доработок на основе стандарта разработки единой системы 1С:ERP. Была создана отдельная подсистема «Испытания», с помощью которой осуществляется управление испытательной лабораторией.

Результаты проекта

Реализован функционал проведения испытаний для давальческих и покупной ЭКБ, испытаний комплектующих изделий и готовой продукции.

Настроены различные процессы в зависимости от вида испытаний: входной контроль, отбраковочные испытания, диагностический неразрушающий контроль, выборочный разрушающий анализ, испытания на воздействие механических и климатических факторов, ресурсные испытания, испытания на информационную безопасность.

Выполнена синхронизация данных по испытательному оборудованию с данными по регламентированному учету, в части даты поверки оборудования. Автоматизировано создание документа «Заключения». Разработаны отчеты для отслеживания нахождения ЭКБ и формирования сводных заключений. На базе системы «1С:Документооборот» разработано автоматизированное рабочее место (АРМ), которое позволяет выгружать информацию о проведенных испытаниях заказчику и оперативно получать согласование результатов этих испытаний.

Руслан Гилязов, заместитель директора по финансам, директор по информационным технологиям ГК «ИРЗ»: «Сейчас все службы “ИРЗ ТЕСТ” работают в базе “1С:ERP” Группы компаний „Ижевский радиозавод“. Для нас было крайне важно работать в едином контуре. Любые ошибки при переносе данных могли негативно сказаться на нашей работе. На основании полученных из подсистемы “Испытания” результатов испытаний и входного контроля, принимается решение о том, можно ли в дальнейшем использовать эти комплектующие и оборудование в производстве или нет».

***

«1С Рарус» - совместное предприятие фирм «» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 28 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.

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