CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Cloud4Y разместил в облаке инфраструктуру ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России

ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России является крупнейшим Предприятием по оказанию услуг в сфере миграции и представлен почти в каждом уголке страны. Сотрудники ФГУП «ПВС» МВД России оказывают информационно-консультационную помощь в сфере миграции, а также занимаются оформлением заявлений и иных документов, подаваемых в территориальные органы МВД России. Только в 2021 г. Предприятием оказано 3 млн услуг, из которых более 1 млн по оформлению патентов.

Большой объем обрабатываемых персональных данных и широкая географическая распределенность филиалов усложняют задачу Предприятия по защите сведений. В связи с этим, а также в целях выполнения требований ФЗ №152 «О персональных данных», ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России принял решение использовать решения облачных провайдеров. В частности, корпоративного облачного провайдера Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

После небольшого тестового периода, необходимого для оценки качества оказываемых услуг, Предприятие мигрировало на облачную платформу. На принятие решения о сотрудничестве повлиял большой опыт работы Cloud4Y в сфере обеспечения защиты чувствительной информации, высокая скорость реакции на обращения, а также компетентность сотрудников технической поддержки.

ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России получил закрытый защищенный контур для хранения персональных данных. Предложенное компанией решение «Облако ФЗ 152» упрощает соблюдение требований законодательства 152-ФЗ для операторов ПДн и помогает избежать нарушений, связанных с хранением персональных данных граждан. Наличие средств защиты информации (СЗИ), лицензированных ФСБ и ФСТЭК, а также сертификатов УЗ1-4, 1К, 1Г гарантирует безопасность и отказоустойчивость облачной платформы. Теперь данные граждан, пользующихся услугами Предприятия, находятся под надежной защитой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров GPU Cloud 2022

Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

Сбербанк взъелся на Telegram. Мессенджер приказано удалить со всех рабочих ПК

Власти потратят 240 млн руб. на красивую обратную связь с пользователями госуслуг. Сервисы Google и ReCAPTCHA запрещены

Выручка крупнейших российских ИТ-компаний в I полугодии 2022 г. увеличилась на 60%

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей

Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой

Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи

Показать еще

Наука

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее

Новое решение старой загадки: почему внутренняя часть Солнечной системы не вращается так быстро, как требуют законы физики
Показать еще