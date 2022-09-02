Cloud4Y разместил в облаке инфраструктуру ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России

ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России является крупнейшим Предприятием по оказанию услуг в сфере миграции и представлен почти в каждом уголке страны. Сотрудники ФГУП «ПВС» МВД России оказывают информационно-консультационную помощь в сфере миграции, а также занимаются оформлением заявлений и иных документов, подаваемых в территориальные органы МВД России. Только в 2021 г. Предприятием оказано 3 млн услуг, из которых более 1 млн по оформлению патентов.

Большой объем обрабатываемых персональных данных и широкая географическая распределенность филиалов усложняют задачу Предприятия по защите сведений. В связи с этим, а также в целях выполнения требований ФЗ №152 «О персональных данных», ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России принял решение использовать решения облачных провайдеров. В частности, корпоративного облачного провайдера Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

После небольшого тестового периода, необходимого для оценки качества оказываемых услуг, Предприятие мигрировало на облачную платформу. На принятие решения о сотрудничестве повлиял большой опыт работы Cloud4Y в сфере обеспечения защиты чувствительной информации, высокая скорость реакции на обращения, а также компетентность сотрудников технической поддержки.

ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России получил закрытый защищенный контур для хранения персональных данных. Предложенное компанией решение «Облако ФЗ 152» упрощает соблюдение требований законодательства 152-ФЗ для операторов ПДн и помогает избежать нарушений, связанных с хранением персональных данных граждан. Наличие средств защиты информации (СЗИ), лицензированных ФСБ и ФСТЭК, а также сертификатов УЗ1-4, 1К, 1Г гарантирует безопасность и отказоустойчивость облачной платформы. Теперь данные граждан, пользующихся услугами Предприятия, находятся под надежной защитой.