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Новая версия блокчейн-платформы «Мастерчейн 2.0»: рост производительности и совместимость с отечественными операционными системам

Компания «Мастерчейн» (ООО «Системы распределенного реестра») объявляет о выходе новой версии платформы для разработки государственных и корпоративных решений на технологии распределенного реестра.

Платформа «Мастерчейн 2.0» получила рост производительности, достаточный для реализации высоконагруженных проектов со сложной логикой смарт-контрактов. Пропускная способность блокчейн-сети, реализованной на базе «Мастерчейн 2.0», при применении специальных архитектурных решений может масштабироваться свыше 60 млрд транзакций в год, что сопоставимо с числом всех операций по отечественным платежным картам в 2021 г. Об этом CNews сообщили представители «Мастерчейн».

Новая версия платформы предъявляет минимальные требования к инфраструктуре, совместима с российскими операционными системами, включая Astra Linux, и завершает тестирование совместимости с микропроцессорами семейства «Эльбрус». Эти факторы позволяют использовать «Мастерчейн 2.0» для замещения зарубежных решений, а также для построения новых платформ отраслевого, межотраслевого и национального масштаба.

«Сегодня на рынке наблюдается нехватка программных и аппаратных средств для уже эксплуатируемых и создаваемых ИТ-систем. Новые вызовы требуют пересмотра традиционных локальных решений в пользу кооперативных децентрализованных экосистем. Принципиальные улучшения «Мастерчейн 2.0» наряду с поддержкой отечественного оборудования и программного обеспечения позволяют рассматривать технологию распределенного реестра в качестве основы для любых enterprise-проектов», – сказал Григорий Данишевский, коммерческий директор компании «Мастерчейн».

Концепция платформы предполагает открытый подход к разработке и запуску смарт-контрактов за счет совместимости с последними версиями платформ Quorum и Ethereum, а также использования высокоуровневого языка Solidity. Для записи транзакций в блокчейн используется алгоритм консенсуса RAFT, не требующий энергозатратных вычислений. При этом «Мастерчейн 2.0» использует российскую ГОСТ-криптографию и позволяет реализовывать государственные и коммерческие проекты на технологии блокчейн, требующие обеспечения конфиденциальности информации и юридической значимости совершаемых операций. Кроме того, функциональность платформы расширилась средствами по мониторингу состояния узлов, благодаря чему администрирование блокчейн-сетей стало удобным, а также появилась возможность предотвращения сбоев и обнаружения подозрительной активности.

На базе блокчейн-платформы «Мастерчейн 2.0» формируются прикладные сервисы и среды разработки. Пользователям доступна инфраструктура технической поддержки и портал с документацией, а также среда Testnet для тестирования технологии и отладки смарт-контрактов перед запуском решений в промышленную эксплуатацию. Доступ к Testnet предоставляется на безвозмездной основе, без ограничений на отправку транзакций и запись смарт-контрактов. Для компаний-разработчиков и системных интеграторов действует партнерская программа со специальными условиями сотрудничества.

«Удовлетворение потребностей российского рынка в быстрой, безопасной и удобной для работы блокчейн-платформе стало одной из важных целей нашей команды в 2022 г. Сегодня «Мастерчейн 2.0» полностью готова к промышленной эксплуатации, и мы приглашаем заказчиков и разработчиков, заинтересованных в технологии распределенного реестра, оценить новые возможности платформы», – отметил Игорь Кузьмичев, генеральный директор компании «Мастерчейн».

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