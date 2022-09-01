iSpring представила новую версию конструктора курсов iSpring Suite

iSpring представила новую версию конструктора курсов — iSpring Suite 11. Новая версия инструмента открывает возможности для дизайна учебных материалов и разработки электронных курсов.

iSpring Suite — конструктор онлайн-курсов, видеолекций, тестов и ещё более 20 типов материалов для обучающего контента. Конструктор работает на базе Power Point и не требует специальных технических знаний в освоении.

«iSpring Suite 11 изменит подход к работе и позволит создавать курсы, тесты, интерактивные тренажёры в новом формате. Разработчики электронных курсов смогут полностью сосредоточиться на творчестве», — сказал директор по продуктовым операциям iSpring Илья Иванов.

iSpring Suite 11 позволяет создавать курсы в фирменном стиле, разрабатывать тесты, интерактивности и опросы в уникальном дизайне. Продвинутый раздел оформления курса позволяет гибко настраивать дизайн электронных курсов. Пользователь может переписать плеер управления и настроить его под себя: добавить градиенты, скруглить кнопки, поменять шрифты, изменить макет. Мобильная версия курсов поддерживает все настройки оформления.

С iSpring Suite 11 можно превратить презентацию в профессиональный электронный курс. Это легко сделать с готовым набором тем. Пользователей ждёт целая коллекция новых шаблонов для оформления плеера в самых разных стилях. Курс будет выглядеть так, словно его сверстал опытный дизайнер.

Разработчикам курсов не придётся тратить время на поиск фонов и персонажей для слайдов в интернете. Коллекция из 18 персонажей разных возрастов, национальностей и профессий в библиотеке контента iSpring позволит оформлять материалы на принципиально новом уровне. Персонажи сыграют наставников, клиентов, сотрудников банков, бизнесменов, учителей и студентов — новые герои подойдут под любой учебный сценарий.

Атмосферные фоны перенесут обучающихся в новую обстановку, помогут придать нужный характер курсу и сделать его похожим на игру. В арсенале разработчиков более 360 иллюстраций, которые превратят курс в интерактивный квест с героями и локациями.

iSpring Suite 11 позволяет выбрать скорость прохождения курса. Например, вдвое быстрее посмотреть видеолекцию или замедлить озвучку на слайдах, чтобы расслышать каждую фразу. Пользователи смогут менять скорость воспроизведения курса прямо в плеере. Новая опция влияет на общее время курса, скорость видео и музыки на слайде, работу анимаций.

Конструктор курсов iSpring Suite 11 доступен по подписке. Клиенты с действующей подпиской получат доступ к арсеналу новых возможностей бесплатно — достаточно обновить конструктор. Решения входят в Единый реестр отечественного программного обеспечения Минцифры.