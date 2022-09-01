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«1С рарус» автоматизировала расчет зарплаты и управление персоналом в «ТНГ-групп»

Специалисты казанского офиса «1С-рарус» завершили проект автоматизации расчета зарплаты и управления персоналом в «ТНГ-групп» — российской нефтесервисной компании. Теперь все подразделения компании ведут кадровый учет и начисляют заработную плату в одной системе, по правилам. Обеспечен расчет зарплаты с учетом 236 видов начислений, 27 видов удержаний и 20 видов отпусков для 6 тыс. сотрудников. Своевременно сдается регламентированная отчетность.

«ТНГ-групп» интегрировала в своей структуре комплекс промысловых, геологоразведочных и научно производственных подразделений, работающих практически во всех нефтегазодобывающих регионах России, а также в странах дальнего и ближнего зарубежья.

В 11 юридических лицах группы компаний работает более 6 тыс. человек. Система оплаты труда сочетает в себе разнообразные и сложные алгоритмы расчетов, что связано с использованием различных режимов рабочего времени сотрудников в дочерних обществах и управляющей компании, вахтового метода и разъездного характера работ, районным регулированием заработной платы для более чем половины численности персонала.

Ранее для кадрового учета и расчета заработной платы в компании использовалась устаревшая версия программного продукта «1С:Зарплата и управление персоналом». При этом в системе частично отсутствовала функциональность, которая была необходима компании для корректного ведения кадрового учета. В программе присутствовали дублирующиеся элементы нормативно справочной информации, печатных форм и отчетов. В ручном режиме, за контуром системы «1С:Предприятие», проводился расчет отдельных видов начислений. Согласно планам цифровой трансформации бизнеса, руководство компании приняло решение о переходе на более современную версию продукта — «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1. КОРП». Партнером по внедрению стал казанский офис «1С рарус», обладающий необходимым опытом и компетенциями для реализации HRM проектов подобного масштаба. За 18 месяцев проекта система была развернута на 200 рабочих местах. Все подразделения компании ведут кадровый учет и начисляют заработную плату в одной системе, в соответствии с учетной политикой каждой организации.

По итогам проекта полный цикл расчета и выплаты зарплаты для более 6 тысяч сотрудников с учетом различных критериев и особенностей занимает не более 10 рабочих дней.

Унифицирована и оптимизирована методология кадрового администрирования и расчета заработной платы.

Обеспечен расчет зарплаты с учетом 236 видов начислений, 27 видов удержаний и 20 видов отпусков.

Обработано 185 видов печатных форм и отчетов — 106 из них адаптированы под «1С:ЗУП 3.1». Остальные 79 были классифицированы как дубли или отменены.

Унифицированы и оптимизированы алгоритмы расчета сдельных нарядов с учетом специфики предприятия, пересчета месячной тарифной ставки в часовую как в разных дочерних и зависимые обществах (ДЗО), так и внутри ДЗО. Система расчетов стала прозрачна для пользователей «1С:ЗУП».

Организован учет заработной платы сотрудников в разрезе договоров и заказов. Автоматизирован расчет северных надбавок, отпусков, стажа и районных коэффициентов. В системе ведется расчет резервов краткосрочных начислений — для квартальной и годовой премий.

Организован учет начислений для зарубежных подразделений компании с учетом особенностей законодательства стран в части взимания налогов.

В программе отображается актуальная информация об остатках отпусков сотрудников с учетом специфики предприятия.

Запущена функциональность по учету обучения, кадрового резерва, подбора персонала, индивидуальных карт развития сотрудников.

Система запущена с учетом « RLS» (Record Level Security) или ограничения прав на уровне записи. Настройка прав пользователей в системе «» позволяет разделить права для пользователей в разрезе динамически меняющихся данных.

В среднем в новой системе оформляется более 15 тыс. кадровых и расчетных документов в месяц.

Специалисты «1С рарус» также внедрили собственную разработку для учета неработающих пенсионеров, состоящих в Союзе Ветеранов. Ранее учет велся в табличных документах, информация была не систематизирована, были проблемы с прослеживанием истории и поиска необходимых документов. Благодаря новой системе выполнена унификация данных для всех организаций, учет стал более прозрачным, ведется история всех начислений, личных данных, предоставление санаторно курортных путевок и т.д. Созданы шаблоны для предоставления всей необходимой отчетности.

Оксана Павлюк, руководитель службы труда и заработной платы «ТНГ-групп», отметила: «Обновленный и доработанный функционал системы «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» позволил ускорить сложный расчет заработной платы по необходимым критериям. Благодаря унификации и оптимизации методологии кадрового администрирования этот процесс стал более удобным и точным».

Татьяна Лобачева, начальник отдела внедрения АИС «ТНГ-групп», сказала: «Мы в полной мере добились основной цели проекта — сделать максимально комфортный и прозрачный расчет заработной платы для более 6 тыс. сотрудников в установленные сроки. С этой задачей решение «1С:Зарплата и управление персонала КОРП» справляется на все 100%».

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