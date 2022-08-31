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«Открытие факторинг» расширил спектр цифровых услуг для клиентов

Компания «Открытие факторинг» успешно завершила пилотные проекты по роботизации операционных процессов и созданию распределенной ИТ-инфраструктуры.

Цифровые сервисы «Открытие Факторинг» (входит в группу «Открытие») позволяют оптимизировать процесс финансирования дебиторской задолженности от верификации до непосредственной выплаты средств. Речь идет об автоуступке, автофинансировании, автоверификации и автораспределении платежей.

Согласно данным «Открытие факторинг», на сегодняшний день число роботизированных коммуникаций составляет 30% от общего объема выполняемых операций.

Запущен проект автоуступки дебиторской задолженности для поставщиков федеральных торговых сетей. Решение позволяет в автоматическом режиме проводить факторинговые сделки, сокращая процесс предоставления реестра со стороны клиента и верификации поставок со стороны фактора. Это существенно облегчает операционные процедуры как для факторинговой компании, так и для клиента. Для новых партнеров «Открытие Факторинг» получение финансирования под уступку денежного требования по ускоренной автоматизированной модели доступно сразу при заключении договора. Перевод действующих клиентов осуществляется в плановом режиме.

Применение передовых технологий в комплексе с собственными разработками позволит «Открытие Факторинг» обеспечить универсальность процессов, заменив прежнее монолитное решение на гибкую мультисервисную платформу под рабочим названием «Грация». Эта платформа бесшовно интегрируется с разными внутренними корпоративными информационными системами, а также с внешними сервисами.

Успешно завершен первый этап тестирования с использованием платформ «1С: ЗУП», «Бухгалтерия», ЭДО и автоматизированными банковскими системами. В новой платформе реализована преемственность всех действующих систем, которые используют возможности друг друга. Это позволяет существенно ускорить бизнес-процессы, сохраняя их целостность.

Александр Пестов, генеральный директор «Открытие факторинг»: «Текущие пользовательские сценарии позволяют смотреть на традиционные финансовые продукты под другим углом. Мы сделали серьезный шаг в реализации финтех-решений в мультисервисном пространстве. Планируем развивать собственное ИТ-направление, последовательно работать над расширением ИТ-предложения компании и его синхронизацией с потребностями наших клиентов. В ближайшей перспективе в продуктовую линейку “Открытие факторинг” войдут новые цифровые решения для факторингового рынка. У команды “Открытие факторинг” есть необходимая отраслевая экспертиза и багаж разработок, чтобы стать центром компетенций по цифровизации факторинговой отрасли».

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«Открытие факторинг» (входит в группу «Открытие») – универсальная факторинговая компания, предлагает факторинговые решения для всех клиентских сегментов и отраслей. Член Ассоциации факторинговых компаний.

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