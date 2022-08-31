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«Омега cофт» разработала систему функционального мониторинга для энергетической компании «Т плюс»

«Омега cофт» реализовала для группы «Т плюс», российской частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, проект по разработке функционального мониторинга 32 информационных систем, распределенных по регионам России.

Основной целью разработки было систематизировать сбор, обработку и анализ работоспособности информационных систем, а также автоматизировать тестирование систем и оперативно информировать сотрудников о состоянии систем и возникновении нештатных ситуаций.

При разработке этого проекта было применено коробочное решение Zabbix 5.2, кастомизированное под нужды компании «Т плюс».

Система функционального мониторинга была внедрена и успешно адаптирована за 6 месяцев. На мониторинг поставлены 32 информационные системы.

После внедрения системы мониторинга сократилось время занятости персонала в процессах эксплуатации и мониторинга более чем в 2 раза, а стабильность работы информационных систем увеличилась более чем в 4 раза.

Всё это помогло компании максимально оптимизировать рабочий процесс и оперативно реагировать на изменения в системе, ведь четкость, безопасность и бесперебойность работы энергетической компании – основа доверия ее клиентов.

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