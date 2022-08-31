Napoleon IT перенесла в облако Yandex Cloud платформу PowerPrice

Napoleon IT перенесла на облачную платформу Yandex Cloud один из флагманских продуктов – PowerPrice. Решение позволяет проводить мониторинг цен конкурентов с использованием компьютерного зрения и оптимизировать стоимость товаров при помощи алгоритмов машинного обучения. Переезд в облако позволил компании ускорить предоставление сервиса для конечных пользователей и снизить затраты на поддержку его работы.

PowerPrice анализирует данные и определяет оптимальные цены согласно выбранной стратегии. Это позволяет крупным офлайн-ритейлерам проводить розничную конкурентную аналитику и реализовать динамическое ценообразование. В среднем за день через сервис проходит более 8 млн фотографий цен конкурентов.

До переезда в облако backend платформы работал на собственных серверах компании. Для партнеров такой подход накладывал ограничения, связанные с конечным объемом доступных вычислительных ресурсов. Чтобы запустить новый ML-эксперимент партнеры за 2-3 дня уведомляли компанию о необходимости выделения ресурса. Переезд в облако позволил сократить время от запроса до запуска до 15 минут. Облачных подход позволил значительно ускорить запуск набора моделей CV для новых экспериментов – их количество увеличилось в 3 раза

Повысилась и экономическая эффективность продукта – количество задействованных в работе или не до конца утилизируемых серверов сократилось на 200%. Таких результатов удалось достичь за счет более эффективной утилизации вычислительных мощностей и оптимизации сетевого трафика. Использование облачных технологий позволило компании уменьшить время развертывания новых сервисов и ускорить развитие продукта.

Сегодня работу PowerPrice обеспечивает несколько инструментов Yandex Cloud: масштабируемое объектное хранилище Object Storage, сервис управления кластерами Managed Kubernetes, управляемые базы данных, сервис компьютерного зрения для анализа изображений Yandex Vision и сервис визуализации и анализа данных Yandex DataLens.

Перенос вычислительных мощностей в облако позволил компании Napoleon IT повысить гарантированный уровень доступности (SLA) сервиса PowerPrice для клиентов с 99,5% до 99,9% времени в год.

«Мы отмечаем рост интереса к облачным решениям со стороны IT-компаний и интеграторов. Удобные управляемые сервисы, доступные вычислительные ресурсы и прозрачное ценообразование позволяют нашим партнерам создавать более эффективные бизнес-инструменты для конечных пользователей. Мы рады, что компания Napoleon IT выбрала облачную платформу Yandex Cloud для развития своего сервиса», – отметила Анна Даскал, руководитель направления по развитию клиентов Yandex Cloud.

«Благодарим Yandex Cloud за сотрудничество. Переезд PowerPrice был осуществлен со стационарных серверов стороннего поставщика. Данное решение позволит получить масштабируемость системы. PowerPrice обрабатывает до 8 млн. фото ежедневно от 22 тыс. пользователей. Также переезд в облако позволил оперативнее решать проблемы, а конечному потребителю снизить SLA по инцидентам и вопросам поддержки», – отметил Руслан Ахтямов, директор по стратегии Napoleon IT.