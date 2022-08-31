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Iiii Tech и Roomy bots стали партнёрами в области роботизации процессов

Iiii Tech и Roomy bots стали партнёрами в области роботизации процессов. Совместная работа позволит компаниям объединить экспертизу в области роботизации и предлагать клиентам решения на платформе интеллектуальной автоматизации процессов Roomy bots. Roomy bots –российское решение, включающее в себя функциональность выявления и анализа рутинных операций для последующей роботизации, оно позволяет российским компаниям выстраивать правильную стратегию внедрения RPA. Roomy bots – это не просто инструмент роботизации рутинных задач, а решение, интегрированное в ключевые процессы бизнеса.

На фоне прекращения деятельности зарубежных вендоров Iiii Tech и Roomy bots дают российским компаниям возможность перейти на отечественный аналог, обладающий функциональностью, сопоставимой с зарубежными RPA-решениями.

Продукты Roomy bots основаны на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения. Эти технологии лежат в основе модуля для поиска процессов Process Finder, который помогает быстро выявить и оценить процессы, подходящие для роботизации.

Еще одной важной особенностью роботов Roomy bots является сочетание функциональности технологий BPM + RPA, что дает высокий уровень автоматизации и управляемости бизнес-процессов.

«Наши решения отличает гибкость, удовлетворяющая требования различных функциональных областей. Они одинаково успешно внедряются как в финансах, ритейле, логистике, так и в недвижимости, телекоммуникационных компаниях и других сферах. Roomy bots позволит клиентам сократить операционные издержки, а также повысить скорость и качество работы сотрудников за счет роботизации процессов», – отметила Юлия Иванова, директор по развитию партнерской сети Roomy bots.

«Наш главный приоритет – предлагать клиентам лучшие решения для их задач. Объединение экспертизы коллег из Roomy bots и нашего международного отраслевого опыта даст клиентам возможность использовать российское ПО для роботизации самых комплексных процессов», – сказал руководитель направления RPA Iiii Tech Антон Сергеев.

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